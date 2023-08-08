Этим летом «быки» уже затоптали «Динамо» в РПЛ. Повторит ли «Краснодар» такой трюк в Кубке России?

Бело-голубые гораздо лучше готовы ко второму свиданию.

9 августа «Динамо» ждет вторая за лето встреча с «Краснодаром» — на этот раз во втором туре Кубка России на этапе Пути РПЛ. Поединок пройдет на «ВТБ Арене». Арбитр Евгений Буланов даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 20.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Краснодар» 9 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам. На триумф бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, это примерно 40% вероятности. «Мирный» итог доступен за 3.86 (26%), успех «Краснодара» — за 2.91 (34%).

Около трех недель назад «быки» увезли с «ВТБ Арены» победу в первом туре РПЛ (3:1), а визит в Москву годом ранее закончился нулевой ничьей. Считаете, что гости снова как минимум не уступят в столице? Опция Х2 ждет вас за 1.64.

Аналитики уверены, что поединок получится результативным: на тотал больше 2.5 гола дали котировку 1.50, на ТМ 2.5 — 2.54.

Обмен меткими выстрелами предлагают взять за 1.46, обратный рынок — за 2.69. Команды огорчили друг друга в половине из шести прошлых встреч.

В двух последних играх чемпионата бело-голубые забили по три мяча. Индивидуальный тотал «Динамо» выше двух точных ударов в ворота южан идет за 2.62.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким исходом оценили в 7.00.

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«Динамо» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча Кубка России 9 августа 2023 года

Нет, это не дежавю — спустя 2.5 недели москвичи и южане действительно встречаются снова. Первое свидание этим летом состоялось в матче открытия нового сезона РПЛ. И если по владению мячом (51% — 49%) и статистике ожидаемых голов (xG) «быки» едва превзошли бело-голубых (1.56 — 1.46), то по счету все получилось куда увереннее. Уже к 35-й минуте «Краснодар» вел с разницей «плюс два» — постарались Джон Кордоба и Александр Черников. Во втором тайме гости не сбавили оборотов — на 53-й Жоау Баши довел преимущество до крупного. На исходе часа игры Федор Смолов сократил отставание, но на большее «Динамо» не хватило.

Два следующих тура черно-зеленые провели дома в первоклассном стиле: не пропустили ни разу, сломили «Сочи» (2:0) с «Нижним Новгородом» (1:0) и теперь вместе со «Спартаком» делят первую строчку таблицы. Старт вышел без преувеличения историческим: «быки» впервые выиграли три первых поединка чемпионата и взяли рекордные для себя девять очков. До этого лучшим результатом были семь баллов, набранные в начале сезона-2016/17.

Дальнейший путь «Динамо» получился куда более извилистым. После поражения на «ВТБ Арене» бело-голубые отправились в Самару, где поделили очки с «Крыльями Советов» (3:3). Все началось идеально: на 8-й минуте Арсен Захарян забил сам, а на 30-й ассистировал Константину Тюкавину. Через пять минут после этого Фернандо размочил счет, но на перерыв москвичи все равно ушли с комфортным преимуществом в два гола — успел отличиться Федор Смолов. Все перевернулось за 15 минут до конца — сумасшедшая пушка Гленна Бейла подарила волжанам надежду на камбэк, а Бенхамин Гарре закрепил его ударом с «точки».

После этого динамовцы приехали в гости к «Зениту», который не побеждали три года, и оформили главную сенсацию тура. В первом тайме мячами отмечались только парни Марцела Лички — дуплет Константина Тюкавина разбавил автогол Фабиана Бальбуэна. Первый с 2014 года триумф бело-голубых в Санкт-Петербурге едва не сорвал Иван Сергеев — вышедший на замену форвард сравнял на 90-й минуте. В тот момент многих наверняка посетил флешбэк из Самары, но эту историю ждал хеппи-энд: на четвертой компенсированной минуте Вильмар Барриос получил красную карточку за опасный подкат против Дениса Макарова, а еще через две минуты Вячеслав Грулев с паса Диего Лаксальта вколотил решающий мяч.

Что касается Кубка России, то здесь обе команды стартовали с поражений: «Краснодар» дома влетел «Спартаку» (1:2), «Динамо» уступило «Нижнему Новгороду» лишь в серии пенальти (3:4, основное время — 1:1), поэтому набрало на очко больше.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

«Быки» едут в Москву не в оптимальном составе: в поединке со «Спартаком» Эдуард Сперцян схватил прямую красную карточку за грубый фол на Антоне Зиньковском и пропустит разборку на «ВТБ Арене». Его точно будет не хватать — полузащитник отметился ассистом как раз против «Динамо» в первом туре РПЛ, а на выходных с пенальти вколотил единственный мяч в ворота «НН».

Бело-голубые куражатся в атаке: в двух последних играх чемпионата оформили по три метких выстрела. Плюс победа над «Зенитом» явно добавила морали футболистам «Динамо». Москвичи постараются одержать первую викторию в Кубке и параллельно поквитаться за июльское поражение, а значит, будут искать счастья в нападении. В половине встреч нынешнего лета это оборачивалось градом голов.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше двух мячей за 2.62 (если оформит ровно два, случится возврат).

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