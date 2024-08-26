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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Тюкавин понимает проблемы «Динамо» в атаке. Против «Крыльев» получится вязкая игра

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 28 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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Обе команды мало забивают.

«Динамо» в третьем туре группового этапа FONBET Кубка России примет «Крылья Советов». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
28 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 28 августа 2024 года

Букмекеры считают бело-голубых серьезными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.55, что составляет приблизительно 63% вероятности. Выигрыш самарцев доступен с котировкой 5.60 (16%) — это наименее реальный исход поединка. Ничья идет за 4.60 (21%).

Команды в этом сезоне встречались в пятом туре чемпионата России — «Динамо» одержало минимальную победу (1:0). Вероятность того, что коллектив из Самары хотя бы не уступит в предстоящей игре, оценена в 2.53.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают превосходство команды Марцела Лички:

• 2:0 и 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.69, вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.11.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. Левандовски в отличной форме и забивает больше гола за игру. К тому же против «Райо Вальекано» может дебютировать Ольмо

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 28 августа 2024 года

Москвичи занимают второе место в группе: в первом туре влетели «Спартаку» (0:3), но далее обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1). К предстоящей игре бело-голубые подошли не в лучшем состоянии: проиграли в двух из четырех предыдущих матчах во всех турнирах — не справились с «Зенитом» и «Краснодаром» (оба раза по 0:1). Беспокоит и результативность подопечных Лички — за эти четыре встречи отличились три раза, причем дважды — в кубковом матче с махачкалинцами.

Лучшим снайпером «Динамо» в этом сезоне неожиданно является Ярослав Гладышев, который забил три мяча. Не в лучшем состоянии находится самый статусный форвард команды Константин Тюкавин: у него лишь одно взятие ворот в семи играх во всех соревнованиях.

«Реализации не хватило для хорошего результата, — признал проблему Тюкавин после игры с «Краснодаром». — Была нормальная игра, боевая, были моменты, жаль, не забили. Не знаю, как у ребят, у меня были реваншистские настроения, хотел выиграть, к сожалению, не победили. Для «Динамо» хороший старт. Нужно улучшить игру в атаке и взаимодействие, принимать более правильные решения. Из положительного — лучше стали играть в обороне. Не знаю, с чем связано, вам судить».

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«Крылья» провально начали сезон — проиграли в шести матчах из восьми во всех турнирах. В Кубке команда Игоря Осинькина расположилась на последнем месте в группе, уступив махачкалинскому «Динамо» и «Спартаку» с общим счетом 0:4. Самарцы много пропускают — в среднем за игру во всех соревнованиях получают в свои ворота ровно по два мяча, а на ноль сыграли только против «Факела» (2:0). При этом к «Динамо» клуб подошел после победы над «Пари НН» (3:1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов»

У хозяев нет проблем с составом. А вот у гостей травмированы Вячеслав Грулев и Даниил Фомин. Вероятно, игру пропустит и вратарь Андрей Лунев — против «Краснодара» его заменили после повреждения головы.

«Динамо» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В этом сезоне москвичи обыграли самарцев в пятом туре РПЛ (1:0). Всего команды встречались 122 раза во всех турнирах: в 58 играх победило «Динамо», в 35 — «Крылья Советов».

Футболисты московского &laquo;Динамо&raquo; Хорхе Карраскаль и&nbsp;Ярослав Гладышев. Личка рисковал вторым поражением в Кубке. Но у «Динамо» волевая победа и сохраненные силы лидеров

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов»

В четырех из пяти последних игр москвичей во всех турнирах было забито не больше двух мячей: из канвы выбивается только кубковая встреча с махачкалинским «Динамо», в которой команды на двоих оформили три взятия ворот. Соперники испытывают проблемы в нападении: бело-голубые не забили в половине из предыдущих четырех игр во всех соревнованиях, отличившись за это время лишь три раза. «Крылья Советов» в целом по сезону демонстрируют вялые 0,75 гола за 90 минут. Причем в пяти из восьми поединков самарцы вообще не забили ни разу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.87.

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