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Прогнозы на спорт

24 декабря, 23:15

«Динамо» обыграло СКА лишь раз в 16 последних матчах. Неужели команду Кудашова снова ждет неудача?

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
ХК «Динамо» Москва.
Фото Телеграм-канал ХК «Динамо» Москва
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Москвичи подходят во встрече на серии из четырех побед.

25 декабря в КХЛ состоится матч между занимающим второе место на «Западе» московским «Динамо» и идущим пятым СКА. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. Победу москвичей в основное время можно взять за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (21%), успех СКА — за 2.60 (38%).

Вариант Х2 идет за 1.55. Кстати, красно-синие проиграли бело-голубым только один из 16 предыдущих матчей в основное время.

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Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.60, ТМ 4.5 — за 2.25.

На три и более гола в исполнении хозяев котировка — 1.90, на ИТМ1 (2.5) — 1.85. У гостей такие же условия предложены за 1.95 и 1.80 соответственно.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно взять за 1.85, выигрыш СКА — за 1.95.

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«Динамо» Москва — СКА: прогноз и анализ матча КХЛ 25 декабря 2023 года

Встреча московского «Динамо» и СКА состоится очень вовремя и наверняка получится максимально упорной. Впрочем, как и всегда. Просто сейчас обе команды показывают очень зрелый хоккей и крайне редко проигрывают, прорываясь к вершине западной конференции. Москвичи делят первую строчку со «Спартаком» (по 62 очка), СКА — пятый, в семи баллах позади.

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Армейцы за последние полтора месяца серьезно окрепли: проиграли всего два из 16 матчей, а еще построили победную серию из 11 встреч. Поражение от «Торпедо» в предыдущей игре слегка подпортило статистику и впечатление, потому что до этого коллектив Романа Ротенберга разгромил «Сочи» (7:2), а еще нокаутировал ЦСКА (6:2). Эти крупные победы помогли СКА почти нагнать «Динамо» по заброшенным шайбам: перед очной битвой москвичи чуть впереди — 135 на 131. Больше в КХЛ только у «Спартака» (163) и «Металлурга» (133 относительно СКА).

Бело-голубые в конце ноября — начале декабря проиграли три матча, но сейчас вновь на плаву — выиграли четыре встречи подряд. Причем одна победа выделяется на фоне остальных, потому что четыре шайбы в ворота ЦСКА забросить получается далеко не у всех (4:1). Помимо этого, динамовцы по буллитам обыграли «Северсталь» (2:1) и «Трактор» (4:3),а также справились в овертайме с «Нефтехимиком» (3:2).

Однако против СКА команде Алексея Кудашова нужно будет показать лучший хоккей, потому что психологически преимущество сейчас на стороне соперника — «Динамо» выиграло у команды из Санкт-Петербурга всего один из 16 последних матчей. Предыдущая встреча, которая состоялась в конце ноября, завершилась как раз в пользу армейцев (5:3).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА

Тот факт, что матч пройдет в Москве, даст «Динамо» небольшое преимущество. При этом шесть предыдущих встреч между командами на «ВТБ Арене» завершились в пользу СКА, но лишь одна из них с преимуществом армейцев более чем в одну шайбу. То есть игры получаются достаточно упорными.

Сейчас соперники находятся в неплохой форме, играют выразительно и достаточно мощно. Но СКА выглядит чуть цельнее, поэтому должен как минимум не уступить. А что касается результативности, то она вряд ли будет сумасшедшей, как в последний раз — та встреча в ноябре из восьми шайб выбилась из тенденции.

Рекомендуемая ставка: СКА не проиграет и ТМ 6.5 за 2.00.

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