Москвичи зря доверяют главному тренеру.

15 октября «Динамо» попробует прервать серию поражений, сыграв с «Оренбургом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена», в прямом эфире посмотреть его можно будет на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 19.25 мск. Рассудит команды Василий Казарцев.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Динамо» можно за 1.80, это примерно 55% вероятности исхода. Успех «Оренбурга» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.30 (20%).

Считаете, что гости не проиграют на «ВТБ Арене»? Оформите ставку за 2.08.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

Минимум два мяча от «Динамо» предложено взять за 1.82, аналогичная результативность у «Оренбурга» идет за 3.00.

Эксперты считают, что в игре будет забито минимум три мяча, коэффициент на тотал больше 2.5 — 1.81.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.75.

Наиболее возможный точный счет встречи — 1:1 за 7.00.

«Динамо» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча РПЛ 15 октября 2022 года

Давно москвичам не было так плохо, как сейчас. Четыре матча подряд без побед, из них три поражения подряд с общим счетом 2:6 — сине-белые в кризисе. При этом уступало «Динамо» разного уровня соперникам — более слабому «Ахмату» (1:2), равному «Сочи» (1:2), более сильному «Зениту» (0:2). Лишь с армейцами в последнем туре удалось сыграть вничью, но сама игра получилась односторонней — ЦСКА давил весь матч и настрелял по итогу 2.7 xG.

Основная проблема сине-белых — разлад в обороне и одновременно слабая атака. После сорвавшегося отъезда в «Челси» Захарян уже не искрит, как прежде; затормозил Смолов, забив за полтора месяца два мяча. А больше тащить динамовцев некому, поэтому за последние десять туров они оформили всего 13 голов — даже у их визави из Оренбурга больше. Тем не менее, в «Динамо» заявили, что рассчитывают на Славишу Йокановича и никого никуда убирать не собираются.

Возможно, «Оренбург» поменяет мнение клубных боссов, потому что в отличии от «Динамо», гости находятся в отличной форме. После жуткого разгрома от «Зенита» (0:8) оренбуржцы собрались и выдали серию из трех побед с общим счетом 8:2, а их жертвами по пути стали «Ахмат», «Нижний Новгород» и в особенности «Сочи» (4:1). И пусть главный тренер южан, Точилин, говорил, что все проблемы сочинцы создали себе сами, Марцел Личка, похоже, умеет такими проблемами пользоваться.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Оренбург»

«Динамо» пока не выглядит как команда, способная что-то серьезное предложить оппоненту. Дошло до того, что за последние десять матчей в РПЛ у москвичей меньше побед (3), чем у «Оренбурга» (5) и меньше голов (13), чем у визави (15). Это тревожная ситуация, и пока неясно, как из нее выбраться.

Надежда одна — «Оренбург» в основном проигрывает гостевые встречи, но для этого сине-белым надо что-то предложить своей игрой. В любом случае, можно ожидать сопротивления от гостей (они набрали ход) и хотя бы одного мяча от «Динамо». Иначе Йоканович будет в опасности.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.