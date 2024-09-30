Тюкавин разозлил «Спартак» после последнего матча. Дерби вновь будет ярким, несмотря на кризис красно-белых

«Спартак» забивает меньше и пропускает больше по сравнению со стартом сезона.

2 октября в пятом туре группового этапа FONBET Кубка России пройдет московское дерби — «Динамо» примет «Спартак» на «ВТБ Арене». Игра начнется в 19.00 по столичному времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 18.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Динамо» — «Спартак» 2 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании FONBET, у команд практически равные шансы на успех: победа хозяев в основное время предложена с котировкой 2.80, что около 35% вероятности. Выигрыш красно-белых дан за чуть меньшие 2.50 (40%), поставить на ничью можно за 3.75 (25%).

22 сентября «Динамо», играя в меньшинстве, на последних минутах матча со «Спартаком» в РПЛ вырвало ничью (2:2). Вероятность того, что коллектив Марцела Лички вновь как минимум не уступит, оценена в 1.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.50;

• 0:0 и 2:1 в пользу гостей — за 10.0.

Триумф бело-голубых с учетом серии пенальти доступен за 1.97, этот рынок на «Спартак» дан за 1.85.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.50.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 2 октября 2024 года

Команды встречались в этом сезоне уже дважды: в первом туре группового этапа Кубка России «Спартак» добыл разгромную победу (3:0), но в недавней игре чемпионата упустил три очка на последних минутах (2:2). «Динамо» в последние годы стало удобным оппонентом для красно-белых — у бело-голубых всего четыре победы в 20 предыдущих дерби, спартаковцы за это время выиграли 11 раз. «Если брать последние матчи между «Спартаком» и «Динамо», то динамовская команда — очень удобный соперник для красно-белых. Возможно, это связано с психологией футболистов «Динамо», — считает экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов.

«Спартак» лидирует в группе А — набрал девять очков в четырех матчах и на один балл опережает бело-голубых, занимающих вторую строчку. Также в квартете находятся «Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо». Дагестанский коллектив неожиданно оказался единственным, кто остановил красно-белых — на выезде удержал минимальные 1:0. Во всех остальных играх Кубка команда Деяна Станковича выиграла с разницей в три мяча.

Правда, сейчас у «Спартака» появились проблемы в атаке — больше одного гола москвичи вымучили лишь в двух из семи предыдущих матчей во всех турнирах. Причем один из этих поединков был против бело-голубых (2:2). С победами на этом отрезке тоже туго — только две. А перед игрой с «Динамо» красно-белые звучно проиграли «Локомотиву» в чемпионате (1:3). Команда стала больше пропускать: если на старте сезона штамповала сухие матчи, то сейчас получила семь только за четыре прошлых встречи, ни разу не отыграв на ноль.

«Динамо» же подъехало на шестиматчевой серии без поражений — конечно, она чуть не оборвалась в недавней игре чемпионата со «Спартаком», но подопечные Лички все равно выглядят достаточно уверенно. Кажется, начал обретать форму главный нападающий команды Константин Тюкавин — у него три гола в последних трех турах РПЛ, а в ворота красно-белых он воткнул дубль. «Ему не нужно быть великим, показывать феноменальную игру. В этом феномен Тюкавина — у него было два момента, он их забил», — хвалил партнера после дерби Муми Нгамале.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Спартак»

У хозяев травмированы Луис Чавес и Вячеслав Грулев, а из-за дисквалификации не будет защитника Роберто Фернандеса.

У «Спартака» травмирован центрбек Никита Чернов.

«Динамо» — «Спартак»: статистика личных встреч

В этом сезоне «Спартак» разгромил соперника в Кубке (3:0), игра в чемпионате закончилась вничью (2:2). Всего команды пересекались 215 раз: преимущество у красно-белых — 84 победы при 58 поражениях.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Очные встречи команд почти всегда получаются яркими: минимум три гола на двоих они заколотили в семи из 10 предыдущих очных матчей во всех турнирах — в том числе в обеих встречах в этом сезоне. К тому же нерв последнего противостояния «Спартака» и «Динамо» будет сопровождать и предстоящую игру: то дерби получилось горячим, а после финального свистка многих со стороны красно-белых раздразнили слова Тюкавина о Данииле Денисове, которого он назвал слабым защитником.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.80 (если команды забьют ровно три мяча, случится возврат).

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