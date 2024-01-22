Подопечные Алексея Жамнова в печальной форме.

23 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится московское дерби — сойдутся «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 23 января 2024 года

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с котировкой 1.95, это примерно 50% вероятности. Триумф красно-белых доступен за 3.90 (25%), ничья идет с таким же коэффициентом.

Успех бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.50, этот рынок на «Спартак» дан за 2.60.

Для увеличения выигрыша вы можете присмотреться к одному из многочисленных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 2.15, Ф2(+1) — за 1.70;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.55.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.60, ТМ 4.5 — в 2.25. Команды входят в число одних из самых результативных в лиге.

Поставить на непоражение «Динамо» в основное время и тотал больше 4.5 шайбы можно за 2.10.

«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча КХЛ 23 января 2024 года

Команды идут в группе лидеров Западной конференции: хозяева занимают вторую строчку, гости — четвертую. При этом состояние соперников очень сильно отличается. Бело-голубые в семи предыдущих матчах регулярного чемпионата уступили только однажды. Причем одна из побед за этот период была добыта именно над «Спартаком» (3:2 в овертайме). 23 января коллективы встретятся уже в пятый раз за сезон.

Красно-белые же стремительно теряют позиции: не так давно шли во главе «Запада», но девять поражений в предыдущих 11 поединках серьезно откинули команду. Однозначно, подопечные Алексея Жамнова столкнулись с тяжелым календарем — за это время столкнулись с ЦСКА, СКА, «Металлургом», «Авангардом», «Динамо», но также потеряли очки с «Витязем» (4:5 ОТ), «Торпедо» (1:2 Б), минским «Динамо» (1:3).

При этом «Спартак» остается самой результативной командой КХЛ: в среднем за 60 минут москвичи отличились 3.38 раза, а всего настреляли 186 шайб в 55 матчах. Второй бомбардир регулярки Николай Голдобин выступает как раз за красно-белых: у нападающего уже 65 баллов (31+34). Правда, в последнее время Илья Ковальчук и компания не показывают привычной яркости — хотя бы три шайбы забросили лишь в трех из 11 игр.

«Динамо» отличается 3.13 раза за три периода — это четвертый показатель в КХЛ. Также за команду выступает лучший бомбардир лиги Никита Гусев: у него уже 70 очков (19+51) — также он является лучшим ассистентом регулярки, а в предыдущем матче против минского «Динамо» (4:1) поучаствовал во всех голах бело-голубых (1+3).

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак»

Матчи команд в этом сезоне получались яркими: в трех случаях из четырех они забрасывали минимум по шесть шайб в основное время, только предыдущая разборка закончилась тривиальной победой «Динамо» в овертайме (3:2). Вероятно, в предстоящей игре бело-голубым будет проще: «Спартак» находится в мрачной форме — выиграл всего дважды в 11 последних поединках, а в семи из девяти прошлых встреч пропустил минимум трижды. Бело-голубые же в среднем по сезону отличаются чуть больше трех раз.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.65.