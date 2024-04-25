У команды Сергея Семака два поражения и лишь одна победа.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в 26-м туре чемпионата России. Поединок состоится на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.15 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.05 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 28 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали петербуржцев фаворитами. Победу парней Сергея Семака можно взять с коэффициентом 2.08, вероятность — примерно 44%. Триумф «Динамо» доступен за 3.45 (29%), ничья — за 3.70 (27%).

В первом круге команда Марцела Лички обыграла «Зенит» на «Газпром Арене» (3:2). Верите, что на своем поле москвичи тоже не уступят? Опция 1Х идет за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.76, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен голами предложили за 1.60, обратный вариант — за 2.25.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.00.

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«Динамо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 апреля 2024 года

«Зенит» уступил впервые после зимней паузы и вернул интригу в гонку за титул — отрыв от «Краснодара» сократился до одного балла. А ведь до визита «Рубина» серия без поражений в премьер-лиге составляла семь матчей — в последний раз петербуржцы проиграли «Локомотиву» в декабре (1:3). С учетом Кубка России сине-бело-голубые были несокрушимы на протяжении 10 встреч. Отрезок включил в себя семь побед и три ничьих.

Неудача в поединке с «Рубином» (0:2) принесла сразу несколько клубных антирекордов. Во-первых, «Зенит» впервые в чемпионате проиграл на своем поле всухую при Сергее Семаке. Домашних поражений с разницей в два мяча и более в РПЛ и Кубке тоже не случалось — только в еврокубках, да и то дважды. Оба пришлись на 2019 год: в марте в 1/8 финала Лиги Европы уступили «Вильярреалу» (1:3), а в ноябре на групповом этапе Лиги чемпионов — «Лейпцигу» (0:2).

Сергей Семак («Зенит»). Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Беды в нападении прекрасно подсвечивает другая статистическая аномалия: сине-бело-голубые нанесли 24 удара, но остались без голов. Согласно данным аналитической компании Opta, в последний раз петербуржцы пробили по воротам столько же раз и не отличились в 2009 году — в игре с «Томью» (0:2).

А еще «Зенит» установил худший результат по забитым мячам (44) и набранным очкам (50) на дистанции 25 туров за шесть сезонов при Семаке. Вероятно, это свидетельствует не только о кризисе в клубе, но и о падении общего уровня чемпионата: ведь такого количества баллов сине-бело-голубым все еще хватает для лидерства. Да и самые результативные в лиге — тоже петербуржцы, но уже на пару с ЦСКА: у обеих команд по 44 гола.

«Динамо», наоборот, на подъеме: поражения от «Ростова» (1:4),"Спартака" (1:2) и «Урала» (1:2) вычеркнули бело-голубых из чемпионской гонки, зато три следующих матча москвичи выиграли с общим счетом 10:4. Парни Марцела Лички дважды разобрались с «Оренбургом» — в Кубке России (4:2) и РПЛ (2:1). А между этим разгромили «Пари НН» (4:1). Особенно ярко на успешном отрезке зажгли Константин Тюкавин (3+1), Хорхе Карраскаль (1+2) и Федор Смолов (1+1).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Зенит»

В лазарете сине-бело-голубых по-прежнему находится Марио Фернандес, а Данил Круговой переведен в дубль до конца сезона.

У Марцела Лички одна потеря: из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет Николас Маричаль.

«Динамо» — «Зенит»: статистика личных встреч

В постсоветскую эпоху команды провели между собой 62 поединка в РПЛ и Кубке России: у петербуржцев 31 победа, у москвичей — 15. Еще 16 матчей завершились вничью.

В нынешнем сезоне соперники сыграют уже в четвертый раз: помимо встречи в первом круге чемпионата, было еще две кубковых разборки. В премьер-лиге «Зенит» неожиданно уступил на «Газпром Арене» (2:3). Первый четвертьфинал Кубка тоже остался за «Динамо» — только уже на «ВТБ Арене» (1:0). Но в ответке парни Сергея Семака оказались сильнее (2:0) и прошли дальше.

Бителло и Клаудиньо («Динамо» — «Зенит»). Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Зенит»

Соперники пробили «верх» по голам лишь в одной встрече нынешнего сезона из трех — самой первой, которая состоялась еще в начале августа. В кубковых поединках на первый план вышел прагматизм — стоит ждать, что на этот раз характер матча тоже будет осторожным. Тем более для петербуржцев это уже обыденность: всего в трех из 10 весенних игр с участием команды Семака влетело три мяча или более.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.04.

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