Рустем Акмалов: «С программой лояльности играть в БЕТСИТИ стало еще интереснее»

Директор по маркетингу букмекерской компании БЕТСИТИ — о программе лояльности.

— В мае букмекерская компания БЕТСИТИ запустила программу лояльности. Что вас вдохновило на ее создание?

— Мы очень ценим наших клиентов и хотим, чтобы им было еще интереснее играть в БЕТСИТИ. Запуск программы лояльности стал выражением благодарности игрокам за выбор БЕТСИТИ в качестве своего букмекера.

— Программа лояльности в том или ином виде есть у большинства букмекеров. В чем уникальность вашей программы?

— Программа лояльности БЕТСИТИ не требует от игроков ставок по высоким коэффициентам — достаточно делать ставки от 1.20. Пожалуй, это одна из самых доступных механик на рынке. Клиентам не нужно пересматривать стиль игры и идти на излишние для них риски. Таким образом, они могут придерживаться своей излюбленной стратегии и получать ежемесячный кешбэк до 10 процентов. Особенно отмечу, что мы не ограничиваем сумму кешбэка — игрок может получить любой фрибет, хоть миллион рублей.

— Ждать ли игрокам каких-то сюрпризов в будущем?

— Разрабатывая программу лояльности, мы выбрали такой вариант реализации, который позволит в дальнейшем внедрять дополнительные фишки. За счет этого наши игроки смогут получать еще больше бонусов. Уверены, программа лояльности приятно дополнит игру по лучшим коэффициентам в БЕТСИТИ.

У нас получилась классная акция, которая добавила игрокам БЕТСИТИ больше приятных эмоций.

Источник: Sport24