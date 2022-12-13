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13 декабря, 18:15

Каннонье — Стриклэнд: для кого новое поражение станет последним в UFC?

Прогноз и ставка на бой Джаред Каннонье — Шон Стриклэнд 18 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Шон Стриклэнд.
Фото Global Look Press
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Оба спортсмена проиграли последние бои.

Поединок между американскими средневесами состоится 18 декабря на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США в рамках турнира UFC Fight Night 216. Предварять главный бой в очной схватке будут Арман Царукян и Дамир Исмагулов из Казахстана. Также на турнире выступят Саид Нурмагомедов (подерется с узбекистанцем Саидёкубом Кахрамоновым) и Ринат Фахретдинов (с американцем Брайаном Баттлом). Турнир стартует в 0.15 по московскому времени, поединок Каннонье — Стриклэнд начнется не раньше 4.30 мск.

Где смотреть трансляцию боя Джаред Каннонье — Шон Стриклэнд?

В прямом эфире бой покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Также трансляцию проведет онлайн-платформа UFC Fight Pass и телеканал UFC ТВ. Старт эфира — в полночь по московскому времени.

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Джаред Каннонье

38-летний спортсмен в UFC уже семь лет и за этот период собрал богатую коллекцию поражений. Из 14 боев сразу шесть завершились для Убийцы Гориллы неудачами, в том числе последний — в июне 2022 года он единогласным решением проиграл Исраэлю Адесанье. Это был первый и единственный титульный бой Каннонье — прежде он никогда не подбирался к поясу так близко.

Как и в некоторых других поединках, Джареда сгубила прямолинейность — Адесанья легко «перетанцевал» претендента. Ту же ошибку американец допускал в клетке с Робертом Уиттакером, Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой. При этом уронить Каннонье удалось всего двум соперникам — Шону Джордану и Доминику Рейесу. За пределами UFC Джаред вовсе не знает неудач.

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Главную опасность Убийца Горилла представляет в стойке: он наносит 3.73 акцентированных удара за минуту с точностью 51%. Нокаутами Каннонье добыл 10 из 15 побед в профессиональной карьере, только три — решением и две — сабмишеном. При этом в UFC он ни разу не пробовал перевести соперников в партер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джареда аутсайдером предстоящего боя. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 45%.

Шон Стриклэнд

Как и его будущий соперник, Стриклэнд проиграл последний бой. 31-летний Тарзан уже в первом раунде пропустил сокрушительный левый хук от Алекса Перейры и улетел в нокаут, хотя перед поединком рассказывал, что собирается прочувствовать стойку соперника. Не получилось.

Для Шона это было первое поражение за четыре года, которое завершило серию из шести побед. Правда, ни в одном из этих поединков он не бился с по-настоящему топовыми оппонентами — лучшим из них был Джек Херманссон, который сейчас занимает в дивизионе только девятое место.

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Как и у Каннонье, у Стриклэнда 10 побед нокаутами. Также он добился 11 успехов решением и четырежды — сдачей. Он тоже фанат выяснения отношений в стойке, но при этом не брезгует тейкдаунами — совершает 1.14 попытки за 15 минут. Хотя против Джареда он вряд ли пойдет на такой шаг — слишком уж подходят соперникам стили друг друга. Но в первую очередь Стриклэнду, который более изобретателен и гибок, нежели его оппонент.

На успех Шона можно поставить за 1.77, вероятность исхода — 54%.

Возможна ли ничья?

В карьере спортсменов ни разу не встречался такой результат. Учитывая, что редкие поединки (особенно у Каннонье) завершаются судейским решением, шансы на ничью минимальны. То же самое отражает коэффициент — 70.0 (1%).

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