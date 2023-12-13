Джейк Пол сойдется с боксером-ноунеймом. Зачем ему это после побед над Вудли и Диасом?

Прогнозы на спорт
Сегодня, 19:15
16 декабря Джейк Пол проведет очередной поединок по правилам бокса. На этот раз соперник блогера — не один из бывших чемпионов UFC, а профессиональный боксер 35-летний Андре Аугуст. Файтеры сойдутся 16 декабря на арене Caribe Royale Orlando в Орландо. Бой пройдет в первом тяжелом весе. В России легально не покажут это событие.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джейка огромным фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.18. Это приблизительно 83% вероятности. Неудивительно, почему эксперты настолько уверены в успехе американца. 26-летний блогер провел уже восемь боксерских поединков и уступил лишь в одном — младшему брату чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри Томми.
При этом Пол стабильно побеждал настоящих легенд единоборств: он выигрывал у экс-чемпионов UFC Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли (дважды), а также у бывших заметных бойцов организации Нейта Диаса и Бена Аскрена. Причем сразу два триумфа над недавними файтерами самой известной ММА-организации в мире Джейк оформил нокаутами — не повезло Аскрену и Вудли. И если ударная техника Бена вызывала огромные вопросы еще во время его карьеры, то Тайрон не казался таким аутсайдером на руках.
Последний бой 26-летний спортсмена прошел 23 августа — единогласным решением судей одолел Диаса. При этом в карьере начинающего боксера пока больше досрочных побед — четыре против трех. Сам Джейк еще ни разу не падал — единственное поражение получил после оглашения решения арбитров. Но грядущий поединок Пол проведет против профессионального боксера, а не представителя смешанных единоборств. Такой оппонент создаст гораздо больше неприятностей блогеру.
«Я — профессиональный боксер и хочу быть чемпионом мира, поэтому мне нужно идти по пути к величию против людей, которые занимаются боксом всю свою жизнь. До сих пор вся моя карьера в боксе проходила на PPV-боях, но теперь это нечто большее, чем просто бизнес. Теперь я хочу накопить опыт на ринге против проверенных бойцов. Он настоящий боксер: лучший рекорд, чем у меня, больше побед нокаутом, чем у меня, тот же самый вес», — прокомментировал Пол нового соперника.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
Соперник Пола еще никогда не выступал против насколько медийных соперников, но действительно имеет неплохой рекорд и статистику нокаутов. Поставить на него можно с котировкой 5.70 (15%), несмотря на все похвалы от Джейка, Аугуст все равно считается серьезным аутсайдером.
35-летний уроженец Техаса провел 12 боев в профессиональном ринге, 10 из которых выиграл, а уступил лишь в одном. Еще одна схватка Андре завершилась вничью. Правда, он все равно не выглядит серьезной оппозицией для Пола. Последний бой Аугуста тоже состоялся в августе, но перед ним он не дрался почти четыре года. И предыдущий поединок американца оказался для него дебютным в тяжелом весе — ранее он выступал в категории до 79,4 килограмма.
Также разборка с Полом должна продлиться 10 раундов по три минуты, чего в карьере 35-летнего боксера еще не было. Андре участвовал в шести- и даже четырехраундовых схватках. В половине боев Андре действительно выиграл нокаутом, но в последний раз вырубал кого-либо еще в феврале 2019-го — с тех пор он провел еще четыре поединка. Впрочем, этот парень все равно профессиональный боксер. Такие соперники наверняка нужны Джейку для выяснения собственного уровня.
На этот исход предложен коэффициент 17.0 (1%). Ничья случилась только в карьере Аугуста — в июне 2014-го в бою против Руди Лозано.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.