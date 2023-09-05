Карпин вызвал 49 игроков на матч с египетскими дублерами. Будет брать числом

Прогнозы на спорт
5 сентября, 23:15
7 сентября сборные Египта и России встретятся в товарищеском матче. Команды сыграют на «Суэц Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Первый канал покажет поединок в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Россию фаворитом. Взять победу парней Валерия Карпина можно за 2.16, что составляет около 41% вероятности. Ничья предложена за 3.09 (29%), успех Египта — за 3.00 (30%).
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Обмен меткими выстрелами доступен за 1.96, противоположный исход — за 1.79. В единственной в истории очной встрече Россия была сильнее — на групповом этапе ЧМ-2018 (3:1).
Команда Карпина за четыре прошлых игры забила всего четыре мяча, при этом в двух из них точных ударов вообще не было. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.57.
Для Египта это шестой товарищеский матч подряд, при этом четыре последних африканцы выиграли с общим счетом 11:1. Ничья или победа «фараонов» предложена за 1.52.
Эксперты полагают, что самый вероятный отрезок, когда состоится результативное попадание — с 76-й по 90-ю минуты. На то, что это случится в последние 15 минут, можно сыграть за 2.27.
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Уже полтора года Россия играет только товарищеские матчи. В ноябре 2022-го сборная встретилась с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0), а в марте 2023-го провела спарринги с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В сентябре команду Карпина ожидают два поединка — со вторым составом Египта 7 сентября и Катаром 12-го. На них тренерский штаб вызвал аж 49 футболистов. Как объяснил сам Карпин, против египтян сыграет молодежка младше 23 лет, а против Катара — основа.
Подготовку к обоим матчам из-за травм пропустят Евгений Морозов («Локомотив»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — «Крылья Советов»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»). Из-за этого Карпин вызвал на сбор вместо них еще шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»). При этом Коваленко в «Зените» сыграл всего 80 минут за пять матчей чемпионата и Кубка России. По словам главной звезды команды Александра Головина, среди вызванных на сборы он «много кого вообще не знает, очень много новеньких».
Египет проиграл Сенегалу в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и пропустил турнир в Катаре. А летом 2023-го Кубок Африки перенесли на январь 2023-го. В результате «фараоны» уже больше года выходят исключительно на товарняки. В июне 2022-го они влетели Южной Корее (1:4), а затем разбили Нигер (3:0), Либерию (3:0), Бельгию (2:1) и даже Южный Судан (3:0).
Сначала египтяне не хотели встречаться со сборной России осенью 2023-го из-за уже назначенных на сентябрь товарищеских матчей против Эфиопии и Туниса. Но затем нашлась опция — с россиянами сыграет не основной состав, а олимпийская сборная Египта. Так что Салаха точно не будет.
Правда, даже когда Мо был в составе, это не помогло его сборной: в единственном в истории противостоянии России и Египта, которое прошло на чемпионате мира-2018, сборная Станислава Черчесова победила со счетом 3:1.
Карпин не скрывает, что товарняки россияне проводят для того, чтобы посмотреть новичков и приобщить их к культуре выступлений за национальную команду. Так что 49 футболистов, вызванные на ближайшие матчи, вряд ли оперативно наиграют тики-таку за пару тренировок. Взаимопонимания на поле ждать не стоит, а значит и опасных моментов тоже будет мало. Как и в предыдущих случаях — лишь раз за четыре поединка россияне победили. Столько же раз они оформили больше одного мяча и дважды закончили с нулем забитых.
За тот же отрезок коллектив Карпина пропустил всего лишь раз. И олимпийская сборная Египта, который тоже год не проводит официальных встреч, вряд ли сыграет на легендарном уровне сложности против России. В результате хоккейный счет не предвидится.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.57.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -