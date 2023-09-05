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5 сентября, 23:15

Карпин вызвал 49 игроков на матч с египетскими дублерами. Будет брать числом

Прогноз и ставка на товарищеский матч Египет — Россия 7 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press
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Обе сборные больше года не играют в официальных матчах.

7 сентября сборные Египта и России встретятся в товарищеском матче. Команды сыграют на «Суэц Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Первый канал покажет поединок в прямом эфире.

Товарищеские матчи.
07 сент, 19:00. Suez Stadium (Суэц)
Египет
Россия

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Египет — Россия 7 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Россию фаворитом. Взять победу парней Валерия Карпина можно за 2.16, что составляет около 41% вероятности. Ничья предложена за 3.09 (29%), успех Египта — за 3.00 (30%).

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Обмен меткими выстрелами доступен за 1.96, противоположный исход — за 1.79. В единственной в истории очной встрече Россия была сильнее — на групповом этапе ЧМ-2018 (3:1).

Команда Карпина за четыре прошлых игры забила всего четыре мяча, при этом в двух из них точных ударов вообще не было. Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.57.

Для Египта это шестой товарищеский матч подряд, при этом четыре последних африканцы выиграли с общим счетом 11:1. Ничья или победа «фараонов» предложена за 1.52.

Эксперты полагают, что самый вероятный отрезок, когда состоится результативное попадание — с 76-й по 90-ю минуты. На то, что это случится в последние 15 минут, можно сыграть за 2.27.

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Египет — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 7 сентября 2023 года

Уже полтора года Россия играет только товарищеские матчи. В ноябре 2022-го сборная встретилась с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0), а в марте 2023-го провела спарринги с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В сентябре команду Карпина ожидают два поединка — со вторым составом Египта 7 сентября и Катаром 12-го. На них тренерский штаб вызвал аж 49 футболистов. Как объяснил сам Карпин, против египтян сыграет молодежка младше 23 лет, а против Катара — основа.

Подготовку к обоим матчам из-за травм пропустят Евгений Морозов («Локомотив»), Владимир Хубулов, Сергей Бабкин (оба — «Крылья Советов»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»). Из-за этого Карпин вызвал на сбор вместо них еще шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит»), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов»), Данила Прохин («Ростов») и Даниил Кузнецов («Рубин»). При этом Коваленко в «Зените» сыграл всего 80 минут за пять матчей чемпионата и Кубка России. По словам главной звезды команды Александра Головина, среди вызванных на сборы он «много кого вообще не знает, очень много новеньких».

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Египет проиграл Сенегалу в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и пропустил турнир в Катаре. А летом 2023-го Кубок Африки перенесли на январь 2023-го. В результате «фараоны» уже больше года выходят исключительно на товарняки. В июне 2022-го они влетели Южной Корее (1:4), а затем разбили Нигер (3:0), Либерию (3:0), Бельгию (2:1) и даже Южный Судан (3:0).

Сначала египтяне не хотели встречаться со сборной России осенью 2023-го из-за уже назначенных на сентябрь товарищеских матчей против Эфиопии и Туниса. Но затем нашлась опция — с россиянами сыграет не основной состав, а олимпийская сборная Египта. Так что Салаха точно не будет.

Правда, даже когда Мо был в составе, это не помогло его сборной: в единственном в истории противостоянии России и Египта, которое прошло на чемпионате мира-2018, сборная Станислава Черчесова победила со счетом 3:1.

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Прогноз и ставка на матч Египет — Россия

Карпин не скрывает, что товарняки россияне проводят для того, чтобы посмотреть новичков и приобщить их к культуре выступлений за национальную команду. Так что 49 футболистов, вызванные на ближайшие матчи, вряд ли оперативно наиграют тики-таку за пару тренировок. Взаимопонимания на поле ждать не стоит, а значит и опасных моментов тоже будет мало. Как и в предыдущих случаях — лишь раз за четыре поединка россияне победили. Столько же раз они оформили больше одного мяча и дважды закончили с нулем забитых.

За тот же отрезок коллектив Карпина пропустил всего лишь раз. И олимпийская сборная Египта, который тоже год не проводит официальных встреч, вряд ли сыграет на легендарном уровне сложности против России. В результате хоккейный счет не предвидится.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.57.

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Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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