Потенциальный отрыв от преследователя может вырасти до 11 очков.

4 февраля лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал» сразится в гостях с «Эвертоном». Встречу 22-го тура примет стадион «Гудисон Парк», начало намечено на 15.30 по московскому времени. В России игра показана не будет. Обслужит ее арбитр Дэвид Кут.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 4 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» безоговорочным фаворитом встречи. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 4.70 (21%), успех «Эвертона» — за 7.90 (10%).

Считаете, что дома «ириски» могут рассчитывать хотя бы на одно набранное очко? Вариант 1Х доступен за 2.90.

Также вы можете подстраховать хозяев с помощью форы — Ф1(+1.5) оценена в 1.68. На то, что «Арсенал» победит с разницей минимум в два мяча (-1.5 гола), котировка — 2.26.

Соперники пробили «верх» по голам в четырех очных матчах из последних пяти. ТБ 2.5 можно взять за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.

«Эвертон» забил «Арсеналу» в пяти последних официальных встречах, но на их гол принимаются ставки с высоким коэффициентом 1.74.

Пенальти доступен за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Ничью хотя бы в одном из таймов предложено оформить за 1.68.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о серьезном превосходстве гостей:

победа «Арсенала» 2:0 идет за 6.20;

1:0 — за 6.30;

2:1 — за 8.10.

«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 4 февраля 2023 года

27 января «Арсенал» не сумел реализовать мечту Микеля Артеты, который хотел обыграть бывшего учителя Пепа Гвардиолу. «Канониры» проиграли «Манчестер Сити» в 1/16 Кубка Англии (0:1) и покинули турнир. Это поражение стало для лондонцев всего четвертым в этом сезоне во всех турнирах, но снова получилось очень тактически грамотным — лидер чемпионата избавился еще от одного ненужного соревнования.

«Арсенал» уверенно возглавляет таблицу АПЛ, и это самое главное для руководства, футболистов и болельщиков. Отрыв от все того же «Сити» составляет пять очков при игре в запасе (потенциально — восемь баллов преимущества). Учитывая, что впереди у команд меньше половины сезона, шансы «канониров» впервые за 20 лет взять главный английский трофей очень даже неплохие.

Сейчас на счету лондонцев 16 побед, две ничьи и одно поражение в 19 турах чемпионата. Помимо АПЛ, клуб участвует только в одном турнире — в Лиге Европы. При этом вряд ли кто-то удивится, если при сохранении темпа и отрыва от преследователей «Арсенал» откажется от борьбы в еврокубке.

В последнем матче АПЛ «канониры» добыли очень важную победу над «МЮ» — дожали соперника на 90-й минуте. Благодаря этому успеху команда Артеты набрала уже 50 очков, причем она равно успешно выступает как дома, так и на выезде — и там и там у нее по 25 взятых балла. В гостях «Арсенал» забил 20 голов в 10 встречах (в среднем два за 90 минут) и пропустил всего шесть раз (0.6 за игру). Чаще на чужом поле отличается только «Брайтон» (21), а по пропущенным столько же лишь у «Ньюкасла». В ближайшем матче улучшить статистику наверняка поможет приобретенный у «Челси» Жоржиньо.

На то, что в ворота «Эвертона» влетят минимум два мяча, котировка — 1.60.

«Ириски» проваливают сезон — идут предпоследними и набрали столько же очков, сколько замыкающий таблицу «Саутгемптон». Атака не работает (всего 15 голов), да и в защите стабильности нет (25 пропущенных). Мерсисайдцы проиграли четыре последних матча во всех турнирах, что привело к увольнению Фрэнка Лэмпарда. Сердце и диспетчер «Челси» как тренер проявляет себя намного хуже, чем в бытность игроком.

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Конечно, смена тренера может всколыхнуть хозяев, но все-таки мастерство и игра должны присутствовать. А у «Эвертона» всего этого в данный момент нет. В последние недели «ирисок» обыграли даже соседи по таблице «Саутгемптон» (2:1) и «Вулверхэмптон» (2:1).

«Арсенал» — это совсем другой уровень. Артета максимально отладил все механизмы в команде, и она мчит к чемпионству, освободив себя от ненужных турниров. Хотя «Эвертон» не проиграл «канонирам» в четырех последних домашних матчах, сейчас соперники представляют противоположные касты. Поэтому лондонцы наконец прервут серию неудач на «Гудисон Парк», а заодно забьют больше одного мяча — не зря в среднем они оформляют 2.36 гола за игру в АПЛ.

Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.76.