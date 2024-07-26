В субботу «Факел» дебютирует на новом стадионе. Дерзкий новичок РПЛ «Акрон» едет в Воронеж, чтобы сорвать праздник

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года

Тольяттинцы лихо ворвались в РПЛ и едва не отняли очки у «Локо».

27 июля «Факел» примет «Акрон» во втором туре чемпионата России. Поединок состоится в Воронеже на стадионе «Факел», стартовый свисток арбитра Евгения Буланова прозвучит в 20.00 по московскому времени. Начало прямого эфира на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru — в 19.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года

Аналитики назвали воронежцев фаворитами. Победа «Факела» идет с коэффициентом 2.12, вероятность — примерно 42%. Выигрыш «Акрона» доступен за 3.65 (27%), ничья — за 3.25 (31%).

Верите, что гости не уступят? Опцию Х2 можно взять за 1.72.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60. На «обе забьют» дали котировку 2.10, на обратный вариант — 1.75.

Успех сине-белых с форой (0) предложили за 1.53. Рынок Ф2(0) — за 2.50.

«Факел» — «Акрон»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года

Воронежцы стартовали в чемпионате России с чувствительного поражения от «Динамо» (1:3). Команда Игоря Черевченко летела с крупным счетом уже через полчаса после начала встречи — отличились Иван Лепский (3'), Муми Нгамале (21') и Ярослав Гладышев (28'). На 74-й минуте сине-белые отыграли один мяч и в итоге ушли от разгрома, но это может служить слабым утешением.

Футболисты «Факела» не сдерживали эмоций от провала: Сергей Брызгалов после собственного удаления сломал световые линии в подтрибунном помещении «ВТБ Арены», а капитан Ираклий Квеквескири поджег в послематчевом интервью.

«Мы обосрались в прямом смысле этого слова. Лично я ужасно вошел в игру — плохо играл, мягко говоря, привез третий гол. Не знаю, с чем это связано. Было тяжело первые 20 минут — быстрый гол нас надломил.

Они быстро выбегали, хорошо играли, нас ловили на контратаках. Наши невынужденные ошибки и моя невынужденная ошибка привели к третьему голу. Ключевые ошибки решили исход матча", — сказал грузинский полузащитник.

Ираклий Квеквескири («Факел»). Фото Официальная страница ФК «Факел» ВКонтакте, Соцсети

Первая домашняя игра в новом сезоне станет для воронежцев знаковой — клуб дебютирует на новой арене. Центральный стадион профсоюзов закрыли на реконструкцию, поэтому сине-белые переедут на свеженький «Факел». Арена вмещает 10 052 зрителя, ее достроили месяц назад. В начале недели РФС выдал стадиону лицензию на проведение матчей РПЛ и Кубка России.

Отметить новоселье победой будет непросто — соперником команды Игоря Черевченко будет дерзкий новичок РПЛ «Акрон». В первом туре тольяттинцы едва не отняли очки у «Локомотива».

Первый тайм на «РЖД Арене» получился особенно зажигательным: клубы забили четыре мяча за 13 минут. На голы Сергея Пиняева (28') и Алексея Батракова (38') ответили Солтмурад Бакаев (36') и Абу-Саид Эльдарушев (40'). Железнодорожники вырвали победу на 79-й минуте — отличился Дмитрий Воробьев.

При этом судья Владимир Москалев дважды не назначил пенальти в пользу «Акрона». Оба эпизода получились спорными: на 72-й минуте нападающий тольяттинцев Иван Тимошенко упал в чужой штрафной после столкновения с Жерзино Ньямси. Главный арбитр посчитал, что правила нарушал игрок гостей. ВАР также постановил, что момент не тянет на пенальти.

На 88-й минуте Тимошенко пробил головой из пределов штрафной, и мяч попал в руку защитнику «Локо» Евгению Морозову. Москалев снова принял решение не указывать на 11-метровую отметку.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Факел» — «Акрон»

В лазарете у воронежцев находится Сергей Божин — он перенес операцию на паху в начале июня. Другой защитник сине-белых Сергей Брызгалов пропустит игру из-за удаления за две желтые карточки в предыдущем туре с «Динамо». У гостей потерь нет.

«Факел» — «Акрон»: статистика личных встреч

Команды провели между собой четыре матча — все в первой лиге. В сезоне-2020/21 сине-белые выиграли дважды и не пропустили (1:0, 2:0). В следующей кампании «Факел» победил с сухим счетом в Воронеже (1:0), «Акрон» — в Тольятти (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Акрон»

Короткая история противостояния соперников не насчитывает ни одного матча, в котором воронежцы и тольяттинцы огорчили бы друг друга. Ближайший поединок намекает на окончание серии: сине-белые возвращаются домой после неудачного выезда и не имеют права на ошибку в первой игре на новом стадионе. «Акрон» бойко стартовал на «РЖД Арене» и дал понять, что статус дебютанта РПЛ не заставит его отказаться от атакующего футбола. При этом первый тур показал, что обе команды имеют уязвимости в обороне. С учетом всего этого сложно представить, что кому-то удастся сохранить ворота сухими.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.