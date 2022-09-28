Аутсайдер у себя на поле очень зол.

29 сентября в Кубке России между собой встретятся соперники «Спартака» и «Зенита» — «Факел» примет «Крылья Советов». Матч состоится в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире он будет транслироваться на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 17.25 мск. Обслужит встречу арбитр Антон Фролов.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Крылья Советов» 29 сентября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у самарцев намного больше шансов забрать три очка. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, что приблизительно 45% вероятности исхода. За 3.30 (30%) предложено оформить успех «Факела», а за 3.60 (25%) — ничью.

Воронежцы триумфально завершили последний матч на домашнем стадионе — обыграли в РПЛ «Локомотив» (2:0). На то, что хозяева не уступят «Крыльям», котировка — 1.73.

За 1.88 можно взять тотал больше 2.5 гола, за 2.00 — ТМ 2.5.

Обмен голами доступен за 1.73, обратный исход — за 2.10. В шестом туре команды сыграли результативную ничью 1:1.

В матче заключительного перед перерывом на игры сборных тура РПЛ «Факел» остался в меньшинстве, но выстоял против «Сочи» (1:1). Если считаете, что кто-то из игроков снова увидит перед собой красную карточку, возьмите удаление за 3.50. За 2.50 идет пенальти.

Победа «Факела» с учетом серии пенальти доступна за 2.25, «Крыльев» — за 1.69.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

«Факел» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча 3-го тура Кубка России 29 сентября 2022 года

В девятом туре РПЛ «Факел» добился того, к чему стремился два месяца, — одержал первую победу в новом сезоне. Жертвой воронежцев пал «Локомотив», который не помешал сопернику забить два очень красивых мяча (0:2). Однако уже спустя три дня в Москве команда Дмитрия Пятибратова сгорела 0:3 «Спартаку» в Кубке — это было второе поражение в турнире. В результате «Факел» осел на последнем месте с нулем очков и отвратительными перспективами — если не возьмет три-четыре балла у «Крыльев», то о плей-офф можно будет забыть.

Хотя на самом деле воронежцам стоит сосредоточиться не на Кубке страны, а на чемпионате, где они идут в зоне стыков. У команды всего 13 забитых мячей (1.3 за 90 минут) и аж 20 пропущенных (2.0 за игру). В обороне стабильно, как в матче с «Локо», играть не получается — всухую завершились всего две встречи из 12. С «Крыльями» на ноль сыграть тоже будет непросто, хотя у самарцев в РПЛ еще меньше результативных действий — лишь 10 голов. И всего в трех из 12 игр во всех турнирах команде Игоря Осинькина удалось забить больше одного мяча. На то, что «Крылья» оформят хотя бы два гола в Воронеже, коэффициент — 2.08. На обратный исход — 1.75.

Не стоит забывать, что «Факел» довольно дерзко действует на домашнем поле — отличился в трех встречах из четырех, причем забил не кому-нибудь, а «Локомотиву», «Спартаку» и «Динамо». Не самую слаженную оборону «Крыльев», которая пропускает в среднем 1.4 мяча за игру в РПЛ, воронежцы должны преодолеть, как это случилось чуть больше месяца назад — в шестом туре соперники сыграли 1:1.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Крылья Советов»

Защитники обеих команд играют неважно, а вот атакующие футболисты очень настырны. «Факел», на счету которого ноль очков после двух матчей Кубка, сделает все возможное, чтобы победить, и будет лезть вперед при любом счете. «Крыльям», в свою очередь, дабы гарантированно пробиться в плей-офф хотя бы с третьего места, нужно победить этого соперника хотя бы раз. Рискнуть и сыграть открыто можно уже в первом матче, потому что дома будет полегче.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.