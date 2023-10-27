«Факел» в последние недели не проиграл «Динамо» и ЦСКА. Но остановить «Спартак» у воронежцев не выйдет

Красно-белые выиграли у этого соперника все четыре матча после их возвращения в элиту.

28 октября в 13-м туре чемпионата России «Факел» примет дома «Спартак». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Спартак» 28 октября 2023 года

Несмотря на то что «Спартак» сыграет в гостях, именно его аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу красно-белых выставлен коэффициент 2.15, что примерно 47% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 3.48 (27%), ничья — за 3.53 (26%).

Вариант, при котором хозяева не проиграют, оценен в 1.74. Правда, в трех последних домашних встречах со «Спартаком» «Факел» уступил.

В шести предыдущих играх на Центральном стадионе профсоюзов зрители фиксировали меньше трех голов. ТМ 2.5 идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Шикарный коэффициент на триумф москвичей с форой (-1.5) — 3.93.

Обмен голами можно взять за 1.81, условие «обе забьют — нет» — за 1.99.

Несмотря на то что «Спартак» — фаворит, наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.00.

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«Факел» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 13-го тура РПЛ 28 октября 2023 года

В последнем туре РПЛ «Спартак» наконец прервал неприятную серию из трех матчей без побед, одолев дома «Пари НН» (2:0). Причем этот успех состоялся на фоне скандала между Абаскалем и Соболевым, который в качестве наказания первую половину игры провел на скамейке запасных. В итоге форвард не поучаствовал ни в одном из двух забитых мячей, но стал соавтором одной из самых убедительных побед команды в этом сезоне: москвичи полностью контролировали ход игры, владели мячом 66% времени и нанесли по воротам 19 ударов, 12 из которых пришлись в створ.

Этот триумф позволил «Спартаку» выровнять разницу забитых и пропущенных мячей, но еще набрать три очка и не отпустить вперед «Зенит» — между командами сохранилась разница в три балла. Теперь красно-белые идут четвертыми в таблице и на восемь очков отстают от лидирующего «Краснодара», которому предстоит непростой матч с ЦСКА. Возможно, команда Абаскаля получит еще один шанс приблизиться к вершине.

Вероятность действительно высока, учитывая, что в предстоящем туре «Спартак» ждет выезд к «Факелу» — одному из наиболее удобных соперников. После возвращения воронежцев в элиту команды провели четыре матча, каждый из которых остался за красно-белыми. Причем спартаковцы во всех играх были довольно успешны в атаке — забивали не менее двух мячей, а суммарно поразили ворота соперника 12 раз. Если брать статистику за всю историю противостояния, то из восьми битв «Факелу» удалось выиграть только одну, а семь завершились победами москвичей.

Правда, нынешняя форма воронежцев оставляет им минимальные шансы на чудо. В четырех последних играх команда Сергея Ташуева не знает поражений — добилась двух побед над «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:1), а также сыграла вничью с «Динамо» (0:0) и ЦСКА. Причем кубковый против армейцев в серии пенальти остался именно за «Факелом» (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Спартак»

«Спартак» достаточно ошибался в этом сезоне, но почти все неудачи пришлись на матчи против топ-команд или соперников на пике — таких как «Урал» или «Крылья Советов». «Факел», пусть и идет на серии из четырех матчей без поражений, не подходит ни под одно из этих определений.

Последние встречи между командами складывались исключительно в пользу москвичей, при этом соперники играли очень результативно, каждый раз забивая по три и более мяча. Думается, хотя бы два в предстоящей встрече они обязательно оформят.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.50.

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