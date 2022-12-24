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Сегодня, 18:15

«Факел» — «Зенит»: новоуренгойцы способны на сенсацию?

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Факел» — «Зенит» 25 декабря 2022 года
ВК «Факел».
Фото Официальный сайт «Факела».
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Хозяева финала внезапно одолели «Локомотив».

25 декабря состоится финал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с казанским «Зенитом». Игра состоится в Новом Уренгое и начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена». Старт трансляции — в 13.55 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Факел» — «Зенит» 25 декабря 2022 года

Букемекерская компания БЕТСИТИ не верит в хозяев финала. Поставить на «Факел» можно за 8.50, это 11% вероятности. Успех «Зенита» доступен за 1.07 (89%).

Можете подстраховать хозяев при помощи форы по очкам: Ф1(+14.5) доступна за 2.05, Ф2(-14.5) — за 1.77.

Считаете, что игра продлится дольше трех партий? Поставить на это можно за 2.03, обратный исход доступен за 1.73. Поставить на тотал больше 4.5 партии можно с коэффициентом 6.20.

Сколько очков разыграют команды? Тотал больше 151.5 идет за 1.90, тотал меньше оценили так же.

Котировка на то, что первое очко будет выиграно эйсом, — 11.0. На победу блоком можно поставить за 9.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:0 в пользу «Зенита» за 1.80.

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«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Финала Кубка России 25 декабря 2022 года

«Факел» порадовал болельщиков и удивил всех остальных — команда разгромила новосибирский «Локомотив» в полуфинале со счетом 3:0. Новоуренгойцы забрали первую и вторую партии со счетом 25:23, в третьей были еще более неумолимы — 25:21.

Хозяевам явно помогают родные стены — в третьей партии, когда дела «Локомотива» стали совсем плохи и до их вылета оставалось чуть-чуть, новосибирцы разными способами пытались завести друг друга — кричали, хлопали по плечам. Периодами это даже помогало («Локо» несколько раз вырывался вперед), но по итогу «Факел» спокойно забрал свое. Гости же были непривычно нервными для фаворитов матча.

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Однако вряд ли сенсационная победа новоуренгойцев испугает «Зенит». Казанцы привыкли побеждать в Кубке России — за последние восемь лет они семь раз выигрывали трофей, теперь близок еще и седьмой. Учитывая форму команды (12 побед с 4 ноября) и всего две отданные партии за этот срок, шансы у гостей неплохие. Во всяком случае «Белогорье» они прошли спокойно (3:0), вообще не заметив соперника в третьей партии (23:15).

Поставить на то, что конкурентной борьбы не будет и в матче будет ровно три партии, можно за 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

У «Факела» получился удивительный полуфинал с результатом, которого от них никто не ждал: они всухую обыграли фаворита — новосибирский «Локомотив». Однако в финале ждет казанский «Зенит», выигравший семь Кубков России за последние восемь лет и претендующий на восьмой. Учитывая, что «Факел» по совокупной силе все еще может считаться самым слабым клубом в квартете участников БЕТСИТИ Финала четырех Кубка России по волейболу, мощная победа казанцев над «Белогорьем» должна насторожить хозяев финала. «Зенит» силен — и докажет это.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-14.5) за 1.77.

Волейбол
Прогнозы на спорт
ВК Зенит (Казань)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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