Характера хозяев будет мало для победы.

В 12-м туре РПЛ к «наглецам из Воронежа» в гости приедет чемпион страны. Встреча «Факела» и «Зенита» начнется в 14.00 по московскому времени на Центральном стадионе профсоюзов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Стартует трансляция в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Зенит» 8 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считаем безоговорочным фаворитом встречи «Зенит». Поставить на успех гостей можно за 1.29, это примерно 78% вероятности. Коэффициент на победу «Факела» огромный — 12.0 (8%), ничья доступна за 5.60.

Если считаете, что воронежцы в состоянии не уступить в родных стенах, поставьте на это за 3.80.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.00, Ф2(-1.5) — за 1.85.

Два мяча от «Факела» практически невозможны — на ИТБ1 (1.5) можно поставить за 4.80. А вот даже три гола «Зенита» не кажутся чем-то невероятным — их предложено оформить за 2.20.

Эксперты ожидают результативной встречи (тотал больше 2.5 мяча — 1.58), но одновременно сомневаются в варианте «обе забьют» (2.00).

Матчи в Воронеже всегда получаются жаркими, но редко — грубыми. Однако если ожидаете горячей игры, можете взять удаление за 3.20 или пенальти за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу питерцев за 6.30.

«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 8 октября 2022 года

«Наглецы из Воронежа» — очень домашняя команда. Хотя и выступают они в целом слабо, дома победил их только «Спартак» (1:4). Зато с «Динамо», «Уралом» и «Торпедо» удалось добыть ничьи, а «Локомотив» и вовсе одолели. Для команды, которая за пределами родного стадиона большую часть матчей проигрывает, это очень достойный и показательный результат.

Но и «Зенит» это команда такого уровня, которую чья-то «домашность» пугает слабо. Да, команда Семака проиграла кубковый матч «Спартаку» на «Открытие Арене», но в чемпионате несколькими неделями ранее красно-белые бесславно пали. Так же как и «Динамо». Хотя в целом в этом сезоне сине-бело-голубые выбирались за пределы «Газпром Арены» всего несколько раз, так что судить об их играх на выезде полноценно еще рано.

Тем не менее, класс есть класс. Питерцы уничтожили «Оренубрг» (8:0), победили «Динамо» (2:0) и даже непобедимый Валерий Карпин получил три гола в Санкт-Петербурге. Единственное, что хоть как-то может помешать «Зениту» на Центральном стадионе профсоюзе — погода. В Воронеже несколько дней идут дожди разной степени интенсивности, несовременный газон может быть не в идеальном состоянии. Плохое поле наверняка затормозит техничную команду Семака. Можно даже предположить, что сине-бело-голубые не будут сильно громить воронежцев и поставить на ИТМ2 (2.5) за 1.68.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

Питерцы провели серию убедительных и сверхубедительных матчей. Разница забитых и пропущенных у чемпиона 32:4. Сложно представить, что у «Факела» есть хоть какие-то шансы. С другой стороны, родная арена творит чудеса и на своем поле воронежцы отличились восемь раз за шесть игр. Топовым клубам, «Динамо», «Спартаку» и «Локомотиву» хозяева забивали минимум по голу. В том, что забьет «Зенит», сомнений нет — но и от «Факела» можно ждать ответного мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.