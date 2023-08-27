Медведев уступает Джоковичу и Алькарасу, Соболенко может свергнуть Свентек. Фавориты US Open

У мужчин в топ-5 неожиданная фамилия.

28 августа в США стартует заключительный в 2023 году турнир «Большого шлема» — US Open. Получится ли у прошлогодних чемпионов — Карлоса Алькараса и Иги Свентек — защитить титул? Повторит ли Даниил Медведев успех 2021 года? Коэффициенты букмекерской компании ФОНБЕТ помогут лучше понять шансы теннисистов.

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Медведев — за Джоковичем и Алькарасом, Рублева нет в топ-10

Всего за неделю до старта US Open Новак Джокович и Карлос Алькарас в сумасшедшем финале оспорили титул Цинциннати. Серб с огромным трудом забрал трофей, а оба теннисиста подтвердили свои притязания на успех в открытом чемпионате США. Именно они возглавили список фаворитов предстоящего турнира. На победу Джоковича можно поставить с коэффициентом 2.20, на Алькараса — за 2.85. Нельзя забывать, что испанец является действующим победителем турнира, а Новак — трехкратный чемпион.

Новак Джокович. Фото Getty Images

Небезосновательным третьим номером в списке значится Даниил Медведев. Во-первых, россиянин победил в США в 2021-м. Во-вторых, в этом сезоне он выиграл три турнира на открытом харде, в том числе один — на «мастерсе» в Майами. Его успех предложено взять за 10.0. Также в пятерку вошли Янник Синнер (15.0) и Хольгер Руне (35.0), который идет на серии из пяти поражений.

Весьма удивительно, но Андрей Рублев котируется лишь 12-м за 75.0, а Томми Пол, который обыгрывал Алькараса и провел еще один напряженный матч с испанцем, — вообще 14-й (100). Выигрыш Хачанова можно взять за 150 (Карен проведет первый турнир после травмы), такой же коэффициент на Сафиуллина. У Карацева шансы чуть выше (300), чем у Котова и Шевченко (500).

Аслан Карацев. Фото Getty Images

Свентек — топ, но соперницы не безнадежны

Первая ракетка среди женщин в прошлом году на пути к победе на US Open была сильна и отдала всего два сета. При этом до поездки в Нью-Йорк она уступила в трех матчах из пяти. В этом же сезоне предваряющие «Шлем» турниры полька провела оптимистичнее: победила в Варшаве, а еще дошла до полуфинала в Монреале и Цинциннати. Получится ли у Иги подтвердить силу несмотря на усталость? На ее победу можно поставить за 3.40.

Правда, на этом турнире ее превосходство вовсе не очевидно. Например, та же Арина Соболенко, которая может обойти Свентек в рейтинге по итогам US Open. На нее выставлена котировка — 4.50. А на третьей строчке расположилась не третья ракетка планеты Джессика Пегула или преследующая ее Елена Рыбакина, а Коко Гауфф — именно она стала победительницей последнего крупного соревнования в Цинциннати. На американку коэффициент — 8.00.

Триумф Елены Рыбакиной оценен в 9.00. При этом до сих пор не понятно, готова ли будет представительница Казахстана играть на 100%, учитывая, что с последнего турнира она снялась из-за повреждения плеча. Пятой фавориткой считается Джессика Пегула (13.0), которая забрала турнир в Монреале, выиграв крупнейший трофей в карьере.

Аналитики считают, что наилучшие шансы среди российских теннисисток у Людмилы Самсоновой — она входит в топ-10 претенденток на титул (45.0). Успех Дарьи Касаткиной оценен чуть более крупными 60.0. Следом за ней идут Мирра Андреева и Вероника Кудерметова (75.0). Правда, первой уже во втором круге грозит встреча с Гауфф, а вторая находится в неважной форме — проиграла три из четырех последних матчей, в том числе 43-летней Винус. На финалистку турнира в Кливленде Екатерину Александрову котировка 75.0. Такая же на Анастасию Потапову и Викторию Азаренко.