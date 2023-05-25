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Сегодня, 15:15

Финляндия обыграет Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею. Как распределились ставки на матч в БК PARI

Сборная Финляндии.
Фото Global Look Press
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В четверг, 25 мая, сборная Канады встретится с командой Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2023 по хоккею. Матч двух топовых сборных пройдет на «Нокиа Арене» в финском городе Тампере и начнется в 20.20 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как ставят клиенты.

По оценкам аналитиков, шансы команд на итоговую победу сопоставимы: ставки на финнов принимаются за 1.75, что соответствует 54% вероятности. Победа канадцев идет за коэффициент 2.08 (около 46%). Если финская сборная выиграет в основное время, сыграет ставка за 2.30 (42% вероятности). Заключить пари на победу «Кленовых листьев» можно за 2.85 (34%). Ничья котируется за 4.10 (24%).

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Клиенты PARI уверены в победе хозяев турнира: примерно 85% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертаймов и серии буллитов приходится на Финляндию. Но если говорить о распределении ставок на результат встречи в основное время, то здесь бетторы разошлись во мнении: на финнов сделано чуть более 45%, на канадцев — почти 45%, и около 10% приходится на ничейный исход.

Букмекеры считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 4.5 принимаются за 1.77. Поставить на то, что Финляндия откроет счет и победит, можно за 2.85. Если второй гол в матче забьет Канада, сыграет ставка за 2.00. Заключить пари на то, что канадцы будут проигрывать по ходу матча и не уступят, можно за 3.25. Ставки на то, что «Львы» выиграют хотя бы два периода, принимаются за 3.15.

Канада заняла второе место в группе B. Команда Андре Туриньи обыграла Латвию (6:0), Словению (5:2), Словакию (2:1 по буллитам), Казахстан (5:1) и Чехию (3:1). Уступили «Кленовые листья» Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 по буллитам).

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Действующие чемпионы мира расположились на третьем месте в группе A. Финны стартовали с поражений от США (1:4) и Швеции (1:2). Зато после этого подопечные Юкки Ялонена выдали мощную серию из пяти побед подряд, обыграв Германию (4:3), Францию (5:3), Венгрию (7:1), Австрию (3:1) и Данию (7:1).

Швеция — Латвия, 25 мая

В параллельном матче Швеция — Латвия букмекеры отдают существенное предпочтение шведам: ставки на итоговую победу «Тре крунур» принимаются за 1.22 (78% вероятности) против коэффициента 4.30 (около 22%) на победу латышей.

Клиенты PARI уверены в победе шведской команды: 99,5% от всего объема ставок на исход встречи с учетом овертайма и серии буллитов приходится на эту сборную.

О ставках клиентов

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящие матчи — 575 000 рублей на победу шведов над латвийцами по коэффициенту 1.40. Этот исход добавлен в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.10. Другой игрок поставил 500 000 рублей, собрав экспресс из четырех хоккейных событий с общим коэффициентом 2.51, в который включены пари на то, что финны не проиграют в основное время, а также на проход Швеции.

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Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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