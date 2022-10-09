Прогноз и ставка на матч серия А «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября 2022 года

У форварда уже девять очков.

10 октября в девятом туре серии А встретятся «Фиорентина» и «Лацио». Игра начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Артемио Франки», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Фиорентина» — «Лацио» 10 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ не выделила однозначного фаворита в игре. На победу «фиалок» можно поставить за 2.55, это примерно 39% вероятности. Котировка на успех «Лацио» чуть выше — 2.85 (35%). Ничья доступна за 3.40 (26%).

Считаете, что гости не уступят на «Артемио Франки»? Оформите ставку за 1.55.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.83, Ф2(0) — за 2.04.

Эксперты не определились с результативностью матча. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, в то время как обратный исход идет за 1.96.

С вариантом «обе забьют» ситуация куда яснее — здесь у экспертов сомнений нет (1.73).

Ждать голевого изобилия от обеих команд не стоит. ИТБ1 (1.5) оценили в 2.27, ИТБ2 (1.5) — в 2.43.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

«Фиорентина» — «Лацио»: прогноз и анализ матча серии А 10 октября 2022 года

«Фиалок» сейчас тяжело назвать грозным соперником для топ-клуба. Хотя на старте сезона были все шансы стать «кошмаром для грандов», и «Фиорентина» даже обокрала «Наполи» (0:0) и «Ювентус» (1:1), те времена прошли. «Аталанте» уступили (0:1), «Истанбулу» в Лиге конференций тоже (0:3), случались даже осечки с мелкими клубами вроде РФШ (1:1). Клуб из Флоренции в последнее время бьет только очевидных аутсайдеров, вроде «Вероны» или «Хартса». Это неудивительно — ярких звезд в «Фиорентине» нет, четыре лучших бомбардира команды набрали по два мяча, а лучший ассистент — две передачи. С такими «трудолюбивыми» футболистами можно смело брать ИТМ1 (1.5) за 1.64.

У «Лацио» ситуация кардинально другая. Клуб перед очной встречей набрал 17 очков и прочно идет в еврокубковой зоне. Более того, римляне — одна из самых результативных (17) команд чемпионата с очень крепкой обороной (5). В отличии от «фиалок», звезды-трудяги у «Лацио» в наличии — Сергей Милинкович-Савич и Чиро Иммобиле набрали по девять очков каждый по системе «гол+пас».

Но у римлян есть слабое место — недооценка соперника. В Лиге Европы «орлы» разгромно уступили «Мидътьюлланну» (1:5), после встречи спортивный директор «Лацио» сказал, что команда сделала выводы и ко всем теперь будет относиться серьезно. Если это действительно так, и к «Фиорентине» римляне не отнесутся как к второсортному середняку, то шансы флорентийцев на успех еще меньше, чем были.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Лацио»

Все зависит от «Лацио». У римлян в двух матчах с соперниками такого уровня — одно очко. Насторожить флорентийцев должно то, что осечки у столичной команды случились совсем недавно и наверняка нужные выводы они действительно сделают. А когда «Лацио» собран, то это клуб на топ-4 серии А — здесь у «Фиорентины» шансов нет.

Рекомендуемая ставка: победа «Лацио» за 2.55.