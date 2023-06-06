«Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?

Возможно, Александр Кокорин вернется в команду-чемпион.

7 июня в Праге состоится финал третьего по значимости еврокубкового турнира — Лиги конференций. В решающем матче на 19-тысячной «Фортуна Арене» сойдутся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Игра начнется в 22.00 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.15 мск. Обслужит встречу испанец Карлос Дель Серро Гранде.

Коэффициенты букмекеров на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у команд примерно равные шансы на успех. Победа «Вест Хэма» идет за 2.70, триумф «Фиорентины» — за 2.80. Вероятность этих исходов — 37% и 35% соответственно. Ничья же доступна за 3.30 (28%).

Итоговый выигрыш итальянского клуба с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценен в 2.00, английского — в 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за крупные 2.15, ТМ 2.5 — за 1.73. У «Фиорентины» «верх» с запасом прошел в пяти последних матчах Лиги конференций.

Обмен голами идет за 1.95, «обе забьют — нет» — за 1.87. Первый вариант был достигнут в пяти предыдущих играх «фиалок» во всех турнирах и в двух у «молотобойцев».

Неплохие котировки на личные достижения команд: ИТБ1 (1) доступен за 1.85, ИТБ2 (1) — за 1.80.

Попадание в штангу или перекладину можно взять за 2.55. За 1.75 предложен ТБ 24.5 нарушения правил, за 1.95 — ТМ 24.5.

Кто нанесет больше ударов в створ? На «Фиорентину» коэффициент — 2.08, на «Вест Хэм» — 2.15, на ничью — 6.80.

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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ финала Лиги конференций 7 июня 2023 года

«Вест Хэм» проводит второй впечатляющий еврокубковый сезон подряд, поэтому его нахождение в финале Лиги конференций отнюдь не случайно. В прошлом году лондонцы остановились в шаге от финала Лиги Европы — проиграли по итогам двух матчей «Айнтрахту», устранив до этого «Севилью» и «Лион». В этом сезоне соперники у «молотобойцев» были попроще, что вполне ожидаемо, учитывая ранг турнира: в трех сериях команда Дэвида Мойеса прошла АЕК из Ларнаки (2:0 и 4:0), «Гент» (1:1 и 4:1) и АЗ (2:1 и 1:0). На групповом этапе «Вест Хэм» выиграл шесть матчей из шести — то есть не уступил ни в одной встрече турнира.

В завершившемся чемпионате Англии дела у лондонцев шли значительно хуже: они заняли только 14-е место в шести очках от зоны вылета. В противовес выступлению в ЛК, где «Вест Хэм» был непобедим, в АПЛ он потерпел 20 поражений в 38 матчах при 11 победах. Забили «молотки» всего 42 мяча, а пропустили 55. При этом лучший бомбардир команды — форвард Данни Ингз — не перешел отметку даже в 10 забитых мячей (оформил восемь). Теперь у бывшего игрока «Ливерпуля» есть шанс принести лондонцам третью еврокубковую викторию в истории после Кубка УЕФА-1965 и Кубка Интертото-1999.

«Фиорентине» в ЛК пришлось тяжелее, чем английскому сопернику по финалу. «Фиалки» на групповой стадии набрали по 13 очков с турецким «Башакшехиром», но уступили конкуренту по разнице мячей. В результате в плей-офф им пришлось провести на два матча больше, а соперники оказались шершавее — чего стоит только попавшаяся на первой стадии «Брага». Однако команда Винченцо Итальяно была восхитительна: обыграла португальцев 4:0 и 3:2, затем разбила «Сивасспор» (1:0 и 4:1), грохнула «Лех» (4:1, 2:3) и лишь в дополнительное время расправилась с «Базелем» (1:2, 3:1).

В чемпионате «Фиорентина», как и «Вест Хэм», финишировала вне еврокубковой зоны, но была не так критично далека от нее — стала восьмой следом за «Ювентусом». «Фиалки» законно наиграли на свою позицию: выиграли 15 из 38 матчей (у тех, кто ниже, показатель хуже), а также забили 53 мяча — больше «Ромы» (50) и слегка отстали от «Юве» (56). К слову, Кабрал, ставший лучшим бомбардиром команды, оформил столько же мячей, сколько и Ингз (восемь).

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Вест Хэм»

Соперники по ходу ЛК отрывались за не самую лучшую результативность в национальных турнирах: «Фиорентина» с соперниками пробила «верх» по голам в семи играх из восьми, «Вест Хэм» — в половине из шести. Неудивительно, что, помимо забитых мячей, команды создавали множество голевых моментов.

Хотя на кону титул и возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, англичане и итальянцы вряд ли откажутся от своего вдохновенного стиля в финале. Особенно это касается «фиалок», которые и сами играют, и соперникам позволяют. Так что ставка на восемь и более ударов в створ в матче выглядит вполне проходимой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 7.5 удара в створ за 1.65.

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