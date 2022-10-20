Прогноз и ставка на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

Пока у Никиты только пять голевых передач.

22 октября в игре регулярного чемпионата НХЛ встретятся одни из лучших команд прошлого сезона: «Флорида Пантерз» заняла первое место в регулярном чемпионате, «Тампа-Бэй Лайтнинг» дошла до финала Кубка Стэнли. Матч пройдет на льду «Эф-Эл-Эй Лайв Арены», время начала — 2.30 мск. В России матчи НХЛ не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд почти равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.50, что составляет приблизительно 39% вероятности. Выигрыш «Тампы» идет за 2.45 (40%). Ничья доступна с котировкой 4.30 (21%).

Также предложены ставки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 3.10, Ф2(+1.5) — за 1.37;

• Ф2(-1.5) идет за 3.00, Ф1(+1.5) — за 1.39.

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале Восточной конференции, и «Молнии» без проблем переиграли оппонента в четырех матчах. Считаете, что на этот раз «Флорида» покажет более конкурентную игру? Поставить на то, что «Пантерз» не проиграют по итогам трех периодов, можно с коэффициентом 1.55.

Команды в этом сезоне выступают достаточно результативно. Тотал больше 5.5 гола доступен с котировкой 1.48, ТМ 5.5 идет за 2.75.

Самый вероятный автор гола в составе хозяев — Александр Барков: его точный бросок оценен в 2.10. Заброшенная шайба от Никиты Кучерова из «Тампы» идет за 2.00.

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 22 октября 2022 года

Команды по-разному начали сезон: «Флорида» выиграла три из четырех матчей и расположилась на пятом месте в Восточной конференции (набрала шесть очков). «Тампа-Бэй» победила лишь раз за четыре встречи и пока ползет вне зоны плей-офф — на предпоследнем, 15-м месте на «Востоке».

«Флорида» за четыре встречи забросила уже 14 шайб, в среднем — 3.5 гола за игру. Чаще всего «Пантерз» отличались в третьем периоде (шесть раз) и еще ни разу не доводили игру до овертайма. Самый результативный игрок команды — Мэттью Ткачук, он набрал уже шесть очков по системе «гол+пас», еще сразу четыре хоккеиста оформили по четыре балла.

«Тампа» выступает не так результативно: команда трижды забила меньше трех голов, «Флорида» — ни разу. Всего за четыре игры «Молнии» забросили десять шайб — 23-й результат в лиге. При этом бешеную форму набрал Стивен Стэмкос: из этих десяти голов «Лайтнинг» канадец оформил шесть. Кроме него никто в «Тампе» не забросил больше одной шайбы. Даже Никита Кучеров: у него пока 0+5 по системе «гол+пас».

Стивен Стэмкос. Фото Global Look Press

Думаете, что в предстоящем матче «Лайтнинг» прорвет? Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы предложен за 1.48, ИТМ2 (2.5) — за 2.65.

Пропускают команды тоже немало: «Флорида» получила 12 шайб за четыре матча, «Тампа-Бэй» — 14.

«Пантерз» пускают в среднем три гола за игру, «Лайтнинг» — 3.5. Оба коллектива лишь раз в этом сезоне пропустили меньше трех шайб за матч.

И у «Флориды», и у «Тампы» в основе играют русские вратари: Андрей Василевский защищает ворота «Лайтнинг», Сергей Бобровский — «Пантерз». Правда, по проценту отраженных бросков оба не входят даже в топ-20 НХЛ.

Прогноз и ставка на матч «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

«Молнии» ужасно стартовали, но именно против «Флориды» выступают хорошо: выиграли семь из десяти последних матчей. Возможно, на слабой результативности «Тампы» отразился уход двух чехов — Яна Рутты и Ондржея Палата. Палат был одним из лучших по системе «гол+пас» как в регулярке (77 баллов), так и в плей-офф (23), Рутта тоже приносил немало очков. Сейчас же за «Молнии» фактически забивает только Стэмкос.

Команды очень много пропускают (в среднем — не меньше трех раз за матч), при этом «Флорида» прилично забивает — в среднем 3.5 раза за игру. Статистика «Лайтнинг» хуже, но именно против «Пантерз» коллектив Кучерова может прорвать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.62 (если команды забьют ровно шесть шайб, случится возврат).