Медведева, Акинфеев и Пиняев присоединились к команде добрых дел

Сегодня крупнейший букмекер страны объявляет состав Fonteam.

Новый коллектив будет решать спортивные задачи в новом ключе — социальном. В составе участников — молодые звезды и прославленные чемпионы, лидеры мнений, журналисты и друзья букмекерской компании FONBET. «Ощутимых перемен можно добиться только игрой» — таков манифест коллектива, про который мы сейчас расскажем.

Все букмекерские компании имеют в своем составе пул амбассадоров, которые укрепляют имидж и репутацию компании. Иными словами — у каждого букмекера есть свое лицо. Кто-то делает ставку на комиков, иные — на звезд спорта, третьи — на блогеров и киберспорт. Выбрать правильного героя — непростая задача, ведь нужно учитывать все тонкие репутационные моменты и проанализировать его профессиональный путь.

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Одним из самых известных амбассадоров среди букмекерских компаний России является Александр Овечкин — детали его эксклюзивного соглашения не разглашаются, но все участники рынка знают, что это с отрывом самый крупный рекламный контракт. Ставка на Ови очевидна: его погоня за рекордом будет актуальна еще минимум пару лет. Да и помимо Овечкина у крупнейшего букмекера страны есть друзья крупной величины — мэтр спортивной журналистики и президент «Эгриси» Василий Уткин, капитан самого популярного медиафутбольного коллектива 2DROTS Эд, ведущие «Матч ТВ» Карен Адамян и Яна Ромашкина и другие звезды. На прошлой неделе букмекер анонсировал появление в команде амбассадоров новых звезд, причем сделал это оригинальным образом.

12 октября в «Лужниках» на центральной площади около главного входа появился таинственный объект — куб красного цвета. На его гранях расположены игровые номера 9, 35 и 99, а также следующие цитаты: «Мне не хочется вверять свою судьбу в чужие руки, надо самому за себя отвечать», «Кто по-настоящему не падал, тот и не тренировался», «Про эту игру можно снимать фильм!».

Все грани куба объединяет фраза «Играем по-настоящему!», а на фронтальной стороне нарисованы логотип Fonteam и QR-код: при сканировании камерой смартфона открывается страница с анимированным видеороликом. Люди писали свои догадки в соцсетях, пытаясь угадать, о ком идет речь. Время раскрыть карты.

Евгения Медведева, Игорь Акинфеев и Сергей Пиняев. Фото Фонбет

Итак, начнем с новоиспеченного капитана — №35 Игорь Акинфеев. Рекордсмен отечественного футбола, многолетний лидер ЦСКА, бронзовый призер Евро и обладатель Кубка УЕФА. Пять лет назад, июльским вечером его сейв ногой на домашнем чемпионате мира поверг в экстаз всю Россию. Образец футбольной верности и джентльменства как на поле, так и за его пределами. Номер Игоря настолько узнаваем, что его легко угадали первым.

Новая суперзвезда под №99 — это Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады, суперзвезда российского фигурного катания. Здесь многие пользователи ставили на Гретцки (видимо, памятуя про Овечкина), кто-то всерьез думал про Тимура Сулейманова, нападающего «Локо». Но с «железнодорожниками» связана другая суперзвезда.

Это Сергей Пиняев, «девятка» московского «Локомотива», форвард сборной России. Новый талант российского футбола, которого упорно сватали в «МЮ», и кто знает, в какой топ-лиге окажется Сергей через несколько лет. Среди вариантов аудитория ставила на Федора Чалова или Федора Смолова, но вариант букмекера выглядит еще перспективнее.

Три суперзвезды принципиально нового уровня приходят в команду с новой задачей — развивать спортивную индустрию настоящими делами. Первой инициативой объединения стал масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет. Чтобы предложить социальный проект и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте.

В проекте есть четыре категории, которые не ограничивают масштаб мысли: «Команда», «Спортсмен», «Место силы», «Настоящая идея». Стадионы, хоккейные коробки и спортзалы смогут оставить заявки на ремонт и реставрацию; таланты, которые двигаются в индивидуальных видах спорта, — найти бюджет на поездки на соревнования, а местные команды — рассказать о потребностях в новом инвентаре и экипировке.

Заявки проектов принимаются до 30 ноября 2023 года, а результаты будет объявлены в канун Нового года. Известно, что в этот период происходит множество добрых дел, что вполне символично. Словно герой гайдаровского произведения, букмекер собрал команду, которая будет поддерживать отечественный спорт реальными делами.

А еще этот проект наконец-то позволит увидеть прозрачную помощь букмекера. Всем известно, что букмекеры поддерживают спортивную индустрию огромными отчислениями в спортивные федерации, из которых 70% уходит на профессиональный спорт, а 30% - на детско-юношеский. Кроме того, есть различные благотворительные программы, например, «ДоброFON» которые помогают социально незащищенным слоям населения. Но рядовому обывателю эти механизмы слабо известны, и у подавляющего большинства населения нет возможности отследить, как осуществляет поддержку федерация или благотворительный фонд. Теперь же каждый может приложить руку и увидеть реальную помощь, главное — рассказать о своей идее. И вы не стесняйтесь и расскажите.

Владислав Андреев

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