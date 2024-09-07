Помните тягомотину Франции и Бельгии на Евро? Готовьтесь еще к одному снотворному матчу

Поможет разве что еще один гол на 12-й секунде.

9 сентября во втором туре группового этапа Лиги наций встретятся команды из высшего дивизиона — Франция и Бельгия. Игра пройдет на стадионе «Групама» в Лионе и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Тобиасом Штилером из Германии. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Бельгия 9 сентября 2024 года

По оценкам аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — серьезные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — около 57%. Выигрыш «Красных дьяволов» доступен с котировкой 5.20 (18%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.80 (25%).

Франция обыграла Бельгию в трех предыдущих поединках во всех турнирах. Вероятность непоражения гостей в предстоящей встрече оценена в 2.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры демонстрируют перевес «Трехцветных»:

• 1:0 и 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола, как и ТМ 2.5, можно взять с коэффициентом 1.90.

Рынок на обмен результативными ударами дан за 1.89, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.91.

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Франция — Бельгия: прогноз и анализ матча Лиги наций 9 сентября 2024 года

Команды по-разному стартовали в Лиге наций: французы больно уступили Италии (1:3), Бельгия с таким же счетом разнесла Израиль — аутсайдера квартета. Команды встречались прошедшим летом на чемпионате Европы — «Трехцветные» в плотном матче 1/8 финала оказались сильнее благодаря автоголу Яна Вертонгена на исходе основного времени (1:0). С той игры прошло чуть больше двух месяцев.

Французы испытывают проблемы у чужих ворот — с начала чемпионата Европы оформили всего два гола с игры за семь матчей. При этом Италию парни Дидье Дешама вскрыли молниеносно: Брэдли Барколя отличился на 12-й секунде, забив самый быстрый мяч в истории команды. Этот удар стал первым результативным для нападающего «ПСЖ» в составе национальной команды. Барколя отлично открыл сезон и в клубе — настрелял четыре гола в трех первых турах лиги 1. Вероятно, он станет серьезной угрозой и для бельгийцев.

«Горжусь первым голом, но разочарован поражением, — сказал после игры нападающий «ПСЖ». — Мы могли сыграть лучше. Стараюсь быть лучшим в каждом матче и всегда готов играть — неважно, в стартовом составе или нет. Я получаю удовольствие от игры и отдаю все силы на тренировках и в матчах».

Бельгия разочаровала на чемпионате Европы — вылетела в 1/8 финала и показала крайне вялую игру. Однако старт в Лиге наций получился бодрым: Израиль получил три, а солировал 33-летний Кевин Де Брейне, оформивший дубль. Правда, «Красные дьяволы» выглядели искрометно на фоне слишком слабого оппонента. Против серьезной оппозиции сборная выглядит не так ярко: за четыре игры на Евро обыграла лишь Румынию (2:0) — в ее ворота были забиты единственные мячи на турнире.

Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Бельгия

К матчу готовы все игроки.

Франция — Бельгия: статистика личных встреч

Франция обыграла соперника в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Всего команды пересекались 76 раз, в противостоянии нет очевидного фаворита. «Красные дьяволы» победили в 30 играх, «Трехцветные» — в 27.

Прогноз и ставка на матч Франция — Бельгия

Хотя команды ярко стартовали в Лиге наций, результативность в их очной встрече будет ниже. Хозяева страдают от проблем в завершении, забив лишь два мяча с игры в семи предыдущих поединках. Бельгия ужасно выглядела на чужой половине поля на летнем Евро и вряд ли так быстро пересобрала стратегию — тогда они поразили ворота только в игре с Румынией. Бурный старт против Израиля не должен очаровывать: уровень соперника слишком низкий.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

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