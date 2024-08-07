Фермин Лопес замыкает тройку лучших по системе «гол + пас».

9 августа в Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоится финал олимпийского футбольного турнира. Золото разыграют сборные Франции и Испании. Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Официальный сайт МОК покажет игру в прямом эфире с 18.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал олимпийского футбольного турнира Франция — Испания 9 августа 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам Олимпиады: поставить на победу синих в основное время предложили за 2.40, это примерно 36% вероятности. Выигрыш испанцев оценен в 3.25 (31%). На ничью дали котировку 3.05 (33%).

Эксперты считают, что золото достанется Франции: это событие идет за 1.70. Триумф «Красной фурии» можно взять за 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.60.

Вариант «обе забьют» представлен в линии за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

По версии специалистов, основное время финала закончится со счетом 0:0 или 1:1. Коэффициент на оба результата — 6.00.

Франция — Испания: прогноз и анализ финала олимпийского футбольного турнира 9 августа 2024 года

Футбольный турнир дебютировал в программе Олимпийских игр в 1900 году в Париже. Золото завоевала сборная Великобритании, французам досталось серебро, а Бельгии — бронза.

Спустя 124 года Олимпиада вернулась в столицу Франции — и хозяева турнира снова сыграют в финале. Хотя отношения с Играми у синих сложные: первое и единственное золото добыли в 1984 году в Лос-Анджелесе, после чего лучшим результатом был выход в четвертьфинал Атланты-1996. На прошлом турнире в Токио остановились на групповом этапе, а до этого пять раз подряд не преодолели квалификацию.

Прорыв на домашней Олимпиаде во многом случился благодаря Тьерри Анри, который возглавил команду за год до Игр. Приглашение легенды полностью оправдало себя: на групповом этапе Франция обыграла США, Гвинею и Новую Зеландию с общим счетом 7:0 и пробилась в плей-офф с первого места. В четвертьфинале синие сломили Аргентину (1:0), а в полуфинале — сборную Египта (3:1).

Главными тащерами синих стала связка из «Кристал Пэлас» — Жан-Филипп Матета и Майкл Олисе. Первый забил четыре мяча, второй отметился двумя голами и четырьмя ассистами. Капитан команды Александр Ляказетт, правый защитник Килиан Сильдийя и левый вингер Дезире Дуэ оформили 1+1.

Майкл Олисе и Жан-Филипп Матета (сборная Франции). Фото Getty Images

Сборная Испании дебютировала на Олимпиаде в 1920 году и с ходу завоевала серебряные медали. Домашние Игры-1992 в Барселоне принесли «Красной фурии» золото, турнир в Атланте-1996 закончился вылетом в четвертьфинале, а через четыре года в Сиднее испанцы опять добрались до финала и взяли серебро.

Афины-2004, Пекин-2008 и Рио-2016 «Фурия роха» пропустила, а в Лондоне-2012 споткнулась уже на групповом этапе. Зато на прошлой Олимпиаде в Токио снова добыла серебро — это случилось под руководством Луиса де ла Фуэнте. В декабре 2022-го тренер возглавил главную команду и через полтора года привел ее к победе на Евро-2024. Молодежку подхватил Санти: минувшим летом дошел с ней до финала чемпионата Европы U-21, в котором уступил Англии (0:1), а теперь привез сборную на Игры в Париж.

Испанцы начали групповой этап с побед над Узбекистаном (2:1) и Доминиканой (3:1), но в последнем туре уступили Египту (1:2) и вышли в плей-офф только со второго места. В четвертьфинале «Красная фурия» легко разделалась с Японией (3:0), а в полуфинале зачехлила Марокко (2:1).

Главной звездой команды Санти стал Фермин Лопес — на счету полузащитника «Барселоны» четыре гола и ассист. Он замыкает тройку лучших игроков турнира по системе «гол + пас» — больше набрали только француз Майкл Олисе (2+4) и марокканец Суфьян Раими (6+0).

Фермин Лопес (сборная Испании). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Испания

Обе сборные дошли до финала Олимпиады без потерь.

Франция — Испания: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом на Олимпиаде лишь однажды — в 1996 году в Атланте. Поединок состоялся на групповом этапе и завершился вничью (1:1).

Прогноз и ставка на матч Франция — Испания

Финал обещает веселый сценарий. «Красная фурия» обменялась голами с соперниками в четырех играх турнира из пяти. Хозяева Олимпиады отличились во всех поединках, а в их составе блистает новичок «Баварии» и один из лучших футболистов нынешних Игр по «гол + пас» Майкл Олисе. Также в распоряжении Тьерри Анри есть Жан-Филипп Матета и Александр Ляказетт. У испанцев имеется своя машина по созданию и реализации моментов — Фермин Лопес. Заметную роль в построениях Санти также играют лучший ассистент минувшего розыгрыша ла лиги Алекс Баэна, молодой талант «Осасуны» Аймар Орос плюс Серхио Гомес и Абель Руис, которые разрывали на прошлогоднем чемпионате Европы U-21. Обе сборные привыкли сверкать в атаке, что и докажут в битве за золото.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.