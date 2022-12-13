14 декабря во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции сыграет с сенсационной командой Марокко. Игра пройдет на арене «Эль-Байт» в городе Эль-Хауре и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен мексиканец Сесар Рамос. В прямом эфире матч можно посмотреть на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Франция — Марокко 14 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Франции шансов на победу больше, чем у соперника. Триумф команды Дидье Дешама в основное время доступен с коэффициентом 1.56, вероятность исхода — приблизительно 64%. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Марокко — за 7.40 (11%).

Выход европейской сборной в финал оценен котировкой 1.26, африканской — 4.30.

Команда Марокко не проигрывает 12 матчей подряд. На то, что она не уступит по итогам 90 даже Франции, коэффициент — 2.60.

«Трехцветные» пробили «верх» по голам в четырех играх турнира. ТБ 2.5 идет за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.67.

Эксперты считают, что у африканцев не получится огорчить Уго Льориса, поэтому вариант «гол Марокко» предложено взять за 1.93, отсутствие забитого мяча — за 1.87.

Условие «обе забьют» оценено в 2.40, «обе забьют — нет» — в 1.58.

Коэффициент 2.10 предложен на гол Килиана Мбаппе — у него наилучшие шансы забить среди игроков обеих сборных. За 2.80 можно взять Оливье Жиру, за 3.55 — Антуана Гризманна.

Пенальти идет за 2.65, удаление — за 5.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве Франции:

Франция — Марокко: прогноз и анализ матча ЧМ 14 декабря 2022 года

Об игре сборной Марокко в обороне на этом турнире будут слагать легенды. Команда Валида Реграги пропустила единственный мяч на турнире после срезки своего же защитника с Канадой и сыграла всухую с Бельгией (0:0), Хорватией (0:0), Испанией (0:0) и Португалией (1:0) — уникальное достижение.

Такого результата африканцы добились благодаря слаженной игре всей команды, но все же стоит отдельно отметить действия четверки защитников и вратаря Яссина Буну. Пара центральных снимает весь верх и гениально продавливает форвардов соперника, а Хакими и Мазрауи/Аттият-Аллах не позволяют противникам разгуляться на флангах.

Проблема для сборной Марокко в том, что перед игрой с Францией она потеряла двух важных футболистов: капитан и лидер обороны Ромен Саисс в матче с Португалией покинул поле на носилках, давно проблемы со здоровьем испытывает Мазрауи — он не играл с Португалией. Вылет сразу двух основных игроков из соседних зон — большая проблема для Реграги. Взаимопонимание может быть нарушено, а качество игры снизится — неудивительно, что в заключительные минуты четвертьфинала Португалия атаковала через правый фланг, где как раз не хватало Саисса и Мазрауи. И едва не забила.

У Франции в этой зоне действуют Дембеле и подключающийся к атакам Кунде. Наверняка их задачей будет стягивать на себя дополнительные силы соперника, чтобы на противоположном фланге создать разряженное пространство для Мбаппе. Лучший игрок «Трехцветных» легко воспользуется ситуацией, поэтому стоит присмотреться к варианту ИТБ1 (1.5) за 1.90.

К слову, у французов новых проблем с составом нет. После травм Бензема и Люки Эрнандеса команда Дидье Дешама идет по сетке без потерь среди игроков основы и ближайшего запаса.

Прогноз и ставка на матч Франция — Марокко

Марокканцы безупречны в обороне, но серия без пропущенных непосредственно от соперника мячей должна прерваться. Все-таки в защите у команды Реграги не футболисты мирового класса, а ошибки у них случались и в прошлых играх — соперникам не хватило удачи и в некоторых моментах точности, чтобы отличиться.

У Франции таких проблем не возникнет — «Трехцветные» создавали очень много моментов по ходу каждого матча на турнире и забили меньше двух мячей всего в одной встрече (в ничего не значившей против Туниса). Потеря двух основных игроков также скажется на качестве игры африканцев не в лучшую сторону.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ (1.5) за 2.10.