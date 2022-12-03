4 декабря сборная Франции стартует в плей-офф чемпионата мира, а их соперником по 1/8 финала станет команда Польши. Сражение Мбаппе с Левандовски пройдет на стадионе «Эль-Тумама», начнется оно в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Франция — Польша 4 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ слабо верит в поляков. Поставить на них можно за 13.0, это всего 7% вероятности успеха. А вот Франция — безусловный фаворит встречи, ее победа в основное время оценена в 1.29 (77%). Ничью можно взять за 5.80 (16%).

Если считаете, что Левандовски и Ко не уступят в основное время матча, оформите ставку за 4.00.

Коэффициент на проход Франции в четвертьфинал — всего 1.05, на Польшу — 6.80.

Улучшить котировку на победу французов или добавить шансов полякам можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 2.00.

В матчах основного состава «Трехцветных» (с Тунисом играл дубль) на этом ЧМ всегда проходил «верх» по голам. В плей-офф Дешам вряд ли выпустит резервистов, поэтому ждем результативную встречу. ТБ 2.5 мяча предложен за 1.85.

Вариант «обе забьют» эксперты отметают, коэффициент на него — 2.45.

Наиболее вероятный счет встречи — 2:0 в пользу французов за 5.20.

Франция — Польша: прогноз и анализ матча чемпионата мира 4 декабря 2022 года

Удивительно, как ударно и даже нагло Франция отыграла на групповом этапе. Ведь команда приехала на мундиаль в отвратительном состоянии: накануне выиграла один из шести матчей Лиги наций и почти вылетела в дивизионом ниже. Вдобавок головной болью для Дешама стали травмы — еще до турнира из-за выбыли Погба, Канте и Нкунку, а уже в Катаре стали недоступны Карим Бензема и Люка Эрнандес.

Но французов это не надломило. Они разнесли Австралию (4:1), потом одолели датчан (2:1, будто и не было двух поражений за полгода от них в Лиге наций), а в третьем матче резервом уступили Тунису (0:1). Как показывает практика, это часто приводит к печальным последствиям: вспомнить хотя бы отдых «Барселоны» накануне ответного матча ЛЧ против «Ливерпуля», который завершился со счетом 0:4. Но вряд ли Дешам верит в приметы на таком уровне, зато в его распоряжении теперь отдохнувшие Мбаппе и остальные лидеры.

Об игре Польши на этом чемпионате мира можно сказать мало хорошего. В плей-офф она пробилась, опередив Мексику по лучшей разнице мячей. Команда Чеслава Михневича не показала цельной игры и выдающихся результатов — единственная победа над Саудовской Аравией (2:0) была вырвана на зубах. А Роберт Левандовски подтвердил, что в сборной не так силен, как в клубе, — в трех играх оформил 1+1.

У Роберта 77 голов в 130 матчах за Польшу — впечатляет, если не углубляться в детали. В ворота топовых сборных из них забито меньше десяти: дважды огорчил Германию, по разу — Испанию, Бельгию и Португалию. Трижды Левандовски забил датчанам, но тогда они еще не были хороши.

Большинство голов за сборную Роберт оформил командам уровня Латвии, Сан-Марино и Гибралтара. В матче с Аргентиной он опять не блистал и, скорее всего, вновь померкнет на фоне французов. А без главной звезды у поляков практически некому забивать — если считаете, что Франция не пропустит, оформите ставку за 1.70.

Прогноз и ставка на матч Франция — Польша

Польша страдала в атаке на протяжении всего турнира (несколько ярких вспышек было только в игре с Саудовской Аравией). Левандовски так и не проявил себя лидером команды — в действительно важных играх он растворился.

Франция, как и Аргентина, вынудит Роберта играть даже не в середине поля, а еще ниже. Команда Дешама умеет это делать: в двух матчах из трех на групповом этапе она владела мячом больше 60% времени, а совокупно за три игры нанесла 52 удара по воротам соперников. Польша же владела мячом на турнире в среднем 30% - она не откажутся от своего стиля. Только вот Месси и Ко уже показали, что даже при такой игре оборону поляков можно легко вспарывать даже через центральную зону.

Проблем у «Трехцветных» нет: Мбаппе феерит (один из лучших бомбардир турнира с тремя голами), еще один отличный мундиаль проводит Гризманн, на подхвате всегда есть Жиру. Высока вероятность, что французы не испугаются плотной обороны соперника и огорчат его минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.54.