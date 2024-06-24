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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Поляки первыми вылетели с Евро-2024, но могут громко хлопнуть дверью. Тем более у Франции без Мбаппе в атаке совсем не клеится

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски (сборная Польши).
Фото Getty Images
Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images
Усман Дембеле (сборная Франции).
Фото Getty Images
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Чтобы занимать первое место, синим нужно забивать как можно больше.

23 июня сборные Франции и Польши сыграют в заключительном туре группового этапа. Местом встречи соперников по квартету D станет стадион «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» начнут прямой эфир с 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Франция
Польша

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Франция — Польша 25 июня 2024 года

Аналитики не сомневаются в победе парней Дидье Дешама: поставить на синих можно за 1.30, это примерно 74% вероятности. Успех Польши оценили внушительной котировкой 10.50 (9%). На ничью предложили 5.70 (17%).

Бело-красные проиграли в обоих стартовых турах и первыми вылетели с Евро-2024. Верите в сенсацию? Опция Х2 доступна за 3.60.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.30. «Обе забьют» дали за 2.08, обратный рынок — за 1.77.

Эксперты считают, что встреча закончится со счетом 2:0 в пользу Франции. Такой результат представили с коэффициентом 6.50.

Франция — Польша: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 25 июня 2024 года

Синие стартовали на групповом этапе с победы над Австрией (1:0), но потеряли капитана и главную звезду атаки — Килиан Мбаппе сломал нос в единоборстве с защитником Кевином Данзо. Черепашке не потребовалась срочная операция, но поединок второго тура с Нидерландами форвард пропустил.

Одна из причин — необходимость привыкнуть к игре в маске. Специально для этого французы устроили тренировочный матч против резервной команды «Падерборна». Он состоялся в субботу и прошел в формате двух 30-минутных таймов. Счет не сообщается, но известно, что Мбаппе оформил дубль.

Килиан Мбаппе (сборная Франции).
Фото Getty Images

Воскресную тренировку Килиан полностью провел в общей группе и опробовал две защитные маски. Правда, на вопрос о том, выйдет ли нападающий в старте на встречу с Польшей, Дидье Дешам ответил уклончиво.

«Увидите в свое время. Все идет как надо, он восстанавливается после удара. Есть гематома, которая уменьшается с каждым днем. Он привыкает к маске, которая немного меняет обзор. Мбаппе в порядке», — сказал тренер сборной Франции.

Дешам наверняка ждет возвращения капитана едва ли не сильнее остальных: без Черепашки синие не справились с Нидерландами (0:0) и подтвердили, что действительно зависимы от его присутствия на поле. Вице-чемпионы мира не победили ни в одном из семи последних матчей, которые Килиан начинал на скамейке запасных.

Среди острейших проблем — реализация. В игре с «Оранжевыми» французы создали моментов на 2.35 xG, но не забили ни разу. Главным виновником назначили Усмана Дембеле. По мнению тренерского штаба, вингер проявляет себя недостаточно хорошо и демонстрирует низкую эффективность. Из-за этого Дешам собирается вывести Дембеле из стартового состава — как пишет L'Equipe, футболист «ПСЖ» рискует остаться на лавке уже в поединке с Польшей.

Усман Дембеле (сборная Франции).
Фото Getty Images

«Орлы» стали первой командой, которая вылетела с Евро-2024, — поражения от Нидерландов (1:2) и Австрии (1:3) не оставили шансов даже на третье место. Причем все пошло наперекосяк еще до начала чемпионата: в последней товарищеской встрече травмировались лидеры нападения — Роберт Левандовски и Кароль Свидерски. Капитан надорвал двуглавую мышцу бедра, а его партнер по атаке повредил голеностоп при глупейших обстоятельствах — во время празднования гола. В итоге форвард «Барсы» пропустил первый тур, а во втором вышел только на полчаса. Игрок «Вероны» восстановился раньше: в матче против Нидерландов отбегал 35 минут, против Австрии — 30.

Потеря турнирной мотивации — не повод расслабляться. Тренер бело-красных Михал Пробеж назвал поединок с Францией возможностью для роста и выразил надежду, что его подопечные сыграют еще агрессивнее, чем ранее. И если поляки будут думать о престиже, то синим нужно бороться за первую строчку. Для решения этой задачи собственной победы может не хватить — нужна осечка конкурента. Вице-чемпионы мира набрали равное количество баллов с Нидерландами, имеют с ними одинаковую разницу мячей (+1), но уступают по забитым. «Оранжевые» оформили два гола, парни Дешама — один. Так что французам лучше отличаться как можно чаще — на тот случай, если коллектив Роналда Кумана справится с Австрией.

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Травмы и дисквалификации перед матчем Франция — Польша

Эдуардо Камавинга пропустил воскресную тренировку из-за проблем с голеностопом. Также до конца неясно, появится ли на поле Килиан Мбаппе, который привыкает к игре в маске после перелома носа.

Франция — Польша: статистика личных встреч

Сборные столкнутся на втором крупном турнире подряд — первым был ЧМ-2022. Тогда парни Дидье Дешама буднично победили (3:1) и прошли в четвертьфинал. До этого соперники пересекались в официальных соревнованиях только в XX веке: в квалификации Евро-1996 (0:0, 1:1), в матче за бронзу ЧМ-1982 (поляки выиграли со счетом 3:2) и отборе Евро-1968 (2:1 и 4:1 в пользу французов).

Также в период с 1939 по 2011 год команды провели между собой 11 товарищеских поединков. Синие взяли верх шесть раз, «Орлы» — два. Еще три игры завершились вничью.

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Прогноз и ставка на матч Франция — Польша

В двух предыдущих турах синие не забили ни одного мяча — обыграть Австрию помог автогол, в игре с Нидерландами все закончилось нулевой ничьей. Килиан Мбаппе только привыкает к игре в маске — большой вопрос, выйдет ли он на поле, а если даже это произойдет, то будет ли капитан достаточно готов для результативных подвигов. При этом «Орлы» вылетели с Евро, а в обеих предыдущих встречах пропустили дважды или более. Возможно, дело не дойдет до разгрома, но вице-чемпионы мира не должны ограничиваться одним голом — тем более когда перед ними стоит задача выхода на первое место в группе.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.88.

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