У Германии большие проблемы в обороне перед матчем с Данией. Но это не спасет результативность встречи

Скандинавы сделают все, чтобы затушить огонь соперника.

29 июня хозяева чемпионата Европы немцы в 1/8 финала сыграют с Данией. Встреча пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Германия — Дания 29 июня 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET считают, что в четвертьфинал пройдет Германия. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 61%. Ничья котируется за 3.95 (25%), успех Дании — за 5.80 (14%).

Выход немцев в следующую стадию идет за 1.30, датчан — за 3.60.

Если команда Каспера Юльманна не уступит по итогам 90 минут, сыграет пари за 2.25. Также можете подстраховать ее с форой (+1) за 1.77.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.05, ТМ 2.5 — в 1.80. Но нужно учитывать, что во всех трех матчах Евро с участием датчан случился «низ».

Опция «обе забьют» доступна за 2.02, «обе забьют — нет» — за 1.80.

Наиболее вероятные варианты итогового счета выглядят следующим образом:

1:0 в пользу Германии идет за 6.50;

2:0 — за 7.00;

2:1 или ничья 0:0 — за 8.50.

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Германия — Дания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 29 июня 2024 года

Германия показала впечатляющий футбол и результаты на старте группового этапа, но смазала концовку. В первом туре немцы превратили в пепел сборную Шотландии (5:1), пропустив единственный мяч в результате автогола Рюдигера, а во втором без особых проблем переехали Венгрию (2:0). Все шло к тому, что Нагельсманн и компания уверенно займут первое место в группе А, но Швейцария в третьей игре навела шороху — забила на 28-й минуте и имела еще несколько отличных моментов. Спасение для хозяев пришло на 92-й — в очередной раз вышедший со скамейки Фюллькруг поразил ворота Зоммера и позволил своей команде завершить групповой этап на вершине.

«Это великолепный момент для нас как для команды, и он может стать решающим. Это не была игра на вылет. Легких соперников не бывает, но, раз хочешь стать чемпионом Европы, нужно побеждать по-настоящему сильных. К примеру, Дания, Словения или Сербия всегда способны превзойти самих себя», — поделился эмоциями после игры нападающий «Боруссии».

Фюллькруг не просто так упомянул датчан, ведь именно с ними Германия могла встретиться в 1/8 финала. И встретится. Бронзовые призеры Евро-2020 — самые миролюбивые на этом турнире. В группе с Англией, Словенией и Сербией «Алая гвардия» трижды сыграла вничью — 1:1, 1:1 и 0:0 соответственно. Впрочем, отсутствие побед не помешало ей занять второе место следом за англичанами, а также продлить серию без поражений до восьми матчей — в последний раз Дания уступила в конце 2023 года Северной Ирландии.

Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Дания

Германия подходит ко встрече с Данией с большими проблемами в центре обороны. Во-первых, игру точно пропустит капитан «Байера» Джонатан Та — он получил по «горчичнику» в матчах с Шотландией и Швейцарией, заработав дисквалификацию. Также в 1/8 рискует не сыграть другой центрдеф Антонио Рюдигер — по информации журналиста Sky Sport Керри Хау, игрок «Реала» травмировал мышцы задней поверхности бедра. Его участие пока под вопросом.

Датчане не смогут рассчитывать на помощь полузащитника Мортена Хьюлманна, который, как и Та, переборщил с желтыми.

Германия — Дания: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом девять раз, четырежды — официально. Удивительно, но преимущество на стороне Дании — четыре победы, два поражения и три ничьи.

На Евро соперники пересекались в последний раз 12 лет назад, тогда они боролись в одной группе с Португалией и Нидерландами. Датчане уступили немцам 1:2 и заняли третье место, покинув турнир. Германия вышла в плей-офф с первого места и максимумом очков.

Что касается предыдущей встречи в целом, то она состоялась в 2021-м. В товарняке команды расписали ничью — 1:1.

Прогноз и ставка на матч Германия — Дания

Дания на этом Евро играет очень прагматично: мало забивает и столько же пропускает (по два мяча). С одной стороны, болельщикам команды стоит напрячься, ведь ей не удалось переиграть средние Сербию и Словению. С другой, получилось сдержать звездную Англию, что, наверное, важнее в преддверии игры с Германией.

От немцев как от хозяев чемпионата, конечно, будут ждать уверенной победы. Но Дания — достаточно цепкая команда, которая совместными усилиями умеет нейтрализовать соперников любого уровня, что неоднократно демонстрировала в последние годы.

Думаю, эмоционального оргазма от этой встречи ждать не стоит. Скандинавы будут концентрироваться на обороне и тянуть игру в серию пенальти, а значит, много голов мы не увидим.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

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