Венгрия не оправдала ожиданий после сенсации в отборе. Теперь ее сокрушит Германия во главе с роскошным Кроосом

Тони сделал 101 точную передачу из 102 в первом туре Евро.

19 июня состоится матч второго тура группового этапа ЧЕ-2024 Германия — Венгрия. Команды представляют квартет А, в котором соперничают с Шотландией и Швейцарией. Немцы возглавляют таблицу, венгры идут третьими. Они сойдутся в очной игре на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 18:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Германия — Венгрия 19 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение бундестим: поставить на викторию хозяев турнира можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 77% вероятности. Успех Венгрии доступен с мощной котировкой 11.0 (8%), раздел очков идет за крупные 6.39 (15%).

Тотал больше трех мячей и ТМ 3 доступны за одинаковые 1.90.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.10, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.76.

Поставить на неожиданную победу или ничью мадьяров можно за 4.05.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, — 2:0 в пользу парней Юлиана Нагельсманна. Этот исход идет за 6.29.

Германия — Венгрия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года

Бундестим как хозяйка Евро не участвовала в отборе. В четырех последних товарищеских матчах немцы победили трижды, одолев Францию (2:1), Нидерланды (2:1) и Грецию (2:1). Отпор дала только Украина (0:0).

Матч с Шотландией, открывший Евро-2024, развеял сомнения в готовности немцев. Несмотря на долгий перерыв в официальных играх и непростой период после чемпионата мира, бундесманшафт быстро взяла игру под контроль. Уже к 19-й минуте счет был 2:0 в пользу хозяев турнира.

Особенно выделился Тони Кроос, который завершит карьеру по окончании ЧЕ. Но пока что титулованный хавбек — основной движок немецкой команды. Именно он начал атаку, которая привела к первому голу: эффектный пас из глубины на правый фланг позволил Йозуа Киммиху идеально найти Флориана Виртца в свободной зоне. Футболист «Байера» не оставил шансов шотландскому вратарю.

Флориан Вирц (сборная Германии). Фото Getty Images

Не прошло и 10 минут, как Кроос организовал второй гол. С его передачи немцы проникли в штрафную соперника, где Джамал Мусиала уверенно реализовал момент. Кроос завершил матч с феноменальной статистикой: 101 точный пас из 102 возможных.

Черту под ураганным первым таймом подвел пенальти: Илкай Гюндоган заработал, а Кай Хавертц реализовал. После перерыва Шотландия уже не смогла ничего противопоставить, играя в меньшинстве из-за удаления Райана Портеуса. «Тартановая армия» ни разу не пробила в створ ворот Мануэля Нойера, а прошить его смогла только благодаря автоголу Антонио Рюдигер. Но разгрома все равно не избежала: у хозяев отличились вышедшие на замену Никлас Фюллькруг и Эмре Джан.

Итоговый счет 5:1 не оставил сомнений в амбициях Германии. Победа стала рекордной как для стартовых матчей чемпионатов Европы, так и для бундестим за все время участия на Евро.

«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло. Мы быстро забили и затем сохраняли концентрацию до конца игры. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному, а распределяются между игроками. Результат очень хороший, но это лишь первый шаг», — сказал Нагельсманн после матча.

Юлиан Нагельсманн (сборная Германии). Фото Getty Images

Венгрия выиграла отборочную группу, опередив Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. Мадьяры ни разу не уступили за восемь встреч — поэтому от них ожидали качественной игры и на Евро. Но в первом же матче все пошло не по плану.

Поединок против Швейцарии завершился поражением (1:3). Венгры продемонстрировали необъяснимую тактическую слабость, что привело к доминированию соперника. Лидеры и звезды команды Вилли Орбан и Доминик Собослаи не оказали значительного влияния на ход игры, а защита в лице Салаи, Ланга и Фиолы регулярно проваливалась.

На 12-й минуте «крестоносцы» открыли счет благодаря голу Квадво Дуа, который сначала отменили из-за офсайда, но засчитали после проверки ВАР. Швейцарцы продолжали атаковать и увеличили преимущество перед перерывом благодаря Мишелю Эбишеру. В то же время парни Марко Росси за весь первый тайм нанесли только один удар в створ ворот.

Адам Надь (сборная Венгрии). Фото Getty Images

Во втором тайме мадьяры увеличили владение мячом и создали несколько опасных моментов. На 62-й минуте Барнабаш Варга был близок к голу, но не попал в створ. Через несколько минут он все же сократил отставание, забив головой после подачи Собослаи. Несмотря на это, на 94-й минуте Бреэль Эмболо установил окончательный счет после нелепой ошибки Вилли Орбана.

Главный тренер Венгрии взял вину за поражение на себя.

«Первый тайм был очень плохим, за исключением первых 7-8 минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно. Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность», — сообщил Росси. При этом итальянец добавил, что ошибка Орбана и гол Эмболо в компенсированное время его «расстроили».

Марко Росси (сборная Венгрии). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Германия — Венгрия

Накануне второго тура у обеих команд нет потерь.

Германия — Венгрия: статистика личных встреч

Соперники провели между собой 31 товарищеский матч. Первый из них состоялся больше 100 лет назад — в 1909 году (3:3).

В официальных турнирах немцы и венгры сыграли пять раз. У мадьяров одна победа, у бундестим — две. Еще одна встреча завершилась вничью. Причем Германия не справилась с Венгрией в двух последних поединках, которые прошли в Лиге наций-2022 (1:1, 0:1).

Прогноз и ставка на матч Германия — Венгрия

Разборка обещает быть яркой. В семи прошлых товарищеских матчах немцев из десяти отличились обе команды. В таком же количестве игр влетело как минимум три мяча. А в первом туре Евро бундестим разгромила Шотландию и не сохранила ворота сухими (5:1).

Сборная Венгрии также демонстрировала результативную игру: например, обменялась голами с соперниками в шести предыдущих официальных поединках. А в шести встречах из семи мадьяры забили как минимум дважды.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.22.