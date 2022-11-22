Германия привезла в Катар четырех чемпионов мира. Помогут ли они обыграть Японию?

Прогноз на матч Германия — Япония в рамках чемпионата мира по футболу 23 ноября 2022 года в Катаре

Мюллер, Гинтер, Нойер и Гетце к услугам Ханси Флика.

23 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится интригующий матч, участниками которого станут сборные Германии и Японии. Встреча первого тура группового этапа пройдет на стадионе «Халифа» в Дохе, свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. За 15 минут до старта игры на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» начнется прямая трансляция игры.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Германия — Япония 23 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение немцам. На победу сборной Германии можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех Японии — за еще большие 6.80 (13%).

Последний матч между командами в 2006 году завершился вничью (2:2). На то, что японцы снова не уступят немцам, котировка — 2.80.

В 2022 году сборная Германии провела семь матчей, но только в двух из них было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 можно поставить за 1.73, на ТМ 2.5 — за 2.23.

При этом вариант «обе забьют» прошел у немцев в шести случаях из девяти, поэтому на обмен голами коэффициент — 1.85, на противоположный исход — 1.95.

Серж Гнабри — фаворит экспертов на гол в этом матче (2.55). Результативный удар его одноклубника по «Баварии» Лероя Сане оценен в 2.85.

Пенальти предложено оформить за 2.85, удаление — за 5.50.

Кстати, можете выбрать, какая именно команда останется в меньшинстве: на Германию котировка — 11.0, на Японию — 8.00. На то, что удален будет вратарь, — 35.0.

На двоих у команд в этом сезоне было четыре матча, в которых футболисты оформляли дубль. Коэффициент на дублет в предстоящей игре — 2.90, на хет-трик — 13.0, на автогол — 9.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Германии на 7.10.

Германия — Япония: прогноз и анализ матча ЧМ 23 ноября 2022 года

Сборная Германия — одна из трех сборных, которая привезла в Катар чемпионов мира. В 2014-м немцы одолели в финале Аргентину с Месси (1:0) и в четвертый раз в истории выиграли трофей. За ту команду выступали четыре футболиста, получившие вызов на мундиаль в Катаре: Томас Мюллер, Маттиас Гинтер, Мануэль Нойер и Марио Гётце. Последний — автор «золотого» гола восемь лет назад.

У Бундесманшафт очень сбалансированная команда — сплав молодости и опыта. Несмотря на это, немцы не слишком убедительно играли в 2022 году. Например, в Лиге наций ни разу в двух матчах не обыграли Венгрию (1:1 и 0:1) и заняли только третье место.

Правда, пример сборной Англии показывает, что предыдущие встречи не всегда показательны — команда «трех львов» в Лиге Наций вообще заняли последнее место, но разгромили в стартовой игре ЧМ Иран со счетом 6:2.

Сборная Ханс-Дитера Флика в этом году провела десять матчей и выиграла только три из них, пять раз сыграв вничью. Забивает Германия не очень много — всего 15 мячей, или 1.66, за 90 минут. На ИТБ1 (1.5) против Японии коэффициент — 1.55, ИТМ1 (1.5) — 2.47. В контрольной встрече перед ЧМ немцы обыграли Оман всего 1:0, забив победный мяч на 80-й минуте.

Японцы, в отличие от ближайшего соперника, завершили подготовку к мундиалю проигрышем Канаде (1:2), хотя до этого шли на серии из пяти матчей без поражений. Причем на этом отрезке они не пропустили ни одного мяча: сыграли 0:0 с Китаем и Эквадором, выиграли 2:0 у США, 3:0 — у Южной Кореи, 6:0 — у Гонг-Конга. В среднем четырехкратные чемпионы Азии забивают в 2022-м даже больше Германии — 1.92. Из 14 матчей они не отличились только в четырех. Поэтому неудивительно, что на гол японцев коэффициент не слишком большой — 1.61.

Прогноз и ставка на матч Германия — Япония

Немцы в этом году играют очень нерезультативно — всего два из девяти матчей завершились «верхом» по голам. При этом не забила команда Флика всего в одной встрече — против здорово оборонявшейся Венгрии. Японцы тоже умеют держать удар и постараются свести стартовую игру хотя бы к ничьей, а значит, европейцам придется прорывать эшелонированную оборону.

Конечно, по составу Германия сильнее, результаты у нее получше — проиграть она не должна. Но и много голов в этом матче ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.74.