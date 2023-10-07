Левандовски пополнил активно растущий лазарет «Барсы». Но каталонцы научились побеждать и без лидеров

Пока блауграна идет без поражений.

8 октября «Барселона» приедет в гости к «Гранаде» в девятом туре чемпионата Испании. Встреча каталонцев и андалусийцев состоится на стадионе «Нуэво Лос Карменес». Стартовый свисток судьи Сесара Сото Градо прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Гранада» — «Барселона» 8 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 67% вероятности. Триумф «Гранады» оценили в 6.95 (14%). «Мирный» исход — в 5.36 (19%).

Предыдущая разборка соперников на «Нуэво Лос Карменес» завершилась вничью (1:1). Считаете, что хозяева не уступят и теперь? Опция 1Х доступна за 3.01.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех голов идет за 1.72, ТМ 3 — за 2.16.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.68, обратный вариант дали за 2.19.

«Барса» отстояла на ноль в двух матчах подряд — «Севилью» в примере и «Порту» в Лиге чемпионов одолела с одинаковым счетом (1:0). Новый «сухарь» Марка-Андре тер Штегена можно взять за 2.48.

Среди наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния — 2:0 или 2:1 в пользу каталонцев. На оба результата предложили одинаковую котировку 8.25.

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«Гранада» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 8 октября 2023 года

Не прошло и недели с травмы Рафиньи, как блауграна лишилась другого игрока из атакующей тройки — куда более важного. Брутальный подкат защитника «Порту» Давида Карму вывел из строя Роберта Левандовски — форвард получил растяжение связок голеностопа и пропустит не меньше месяца, участие поляка в назначенном на 28 октября класико практически исключено. Бразилец, кстати, вылетел примерно на тот же срок. А еще в лазарете числятся Френки де Йонг и Педри — есть шанс, что оба полузащитника вернутся к концу октября, но он маловероятен.

Потеря Левы не сломила парней Хави — сработала замена. Единственный гол на исходе первого тайма вкрутил вышедший вместо нападающего Ферран Торрес. «Барса» одолела главного конкурента в лигочемпионской группе и комфортно лидирует с шестью очками и красивой разницей мячей (6-0).

До этого сине-гранатовые тоже достойно выдерживали испытания в виде утраты лидеров: Рафинья был одним из самых активных в поединке с «Севильей», но получил повреждение и ушел с поля еще до перерыва. Во второй 45-минутке каталонцы все же дожали соперника (1:0). Де Йонг захромал во встрече против «Сельты», что сильно ударило по команде в плане построения атак. Тем не менее блауграна учинила камбэк и превратила 0:2 в 3:2.

В таблице ла лиги «Барселона» уступает лишь «Реалу» — из-за ничьих с «Хетафе» (0:0) и «Мальоркой» (2:2). В остальных шести турах коллектив Хави выиграл с общим счетом 17:6.

«Гранада» плетется на предпоследней строчке и наряду с рухнувшей на дно «Альмерией» пропустила больше всех в чемпионате (21). Зато андалусийцы отличились чаще всех за пределами топ-6 (13). Все потому что красно-белые нередко ввязывались в результативные перестрелки — с «Мальоркой» (3:2), «Реал Сосьедад» (3:5), «Жироной» (2:4) и все той же «Альмерией» (3:3).

Прогноз и ставка на матч «Гранада» — «Барселона»

Команда Пако Лопеса довольно часто становилась участником ярких разборок и доказывала, что готова их поддерживать. Но предстоящий поединок в силу разницы в классе будет проходить под диктовку каталонцев, которые сейчас предпочитают действовать прагматично — в первую очередь из-за проблем с травмами. В двух последних встречах сине-гранатовые выиграли с минимальным счетом (1:0) — а теперь постараются сэкономить силы на грядущем выезде.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.16 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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