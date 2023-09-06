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Сегодня, 15:15

Хвича ведет «крестоносцев» в поход на Испанию. Справятся ли они с джокером «фурии» Хоселу?

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сборная Грузии.
Фото Global Look Press
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Грузины ни разу не побеждали испанцев.

8 сентября Испания отправится на выезд в Грузию, чтобы сыграть в пятом туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начиная с 18:50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
Испания

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу Испании можно за 1.33, что примерно 74% вероятности. Успех хозяев доступен за крупные 9.50 (9%), ничья предложена за 5.38 (17%).

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Грузия и Испания сыграли четыре матча между собой — во всех сильнее была «фурия роха». Поставить на то, что на этот раз грузины не уступят, можно за 3.44.

В последних пяти поединках «крестоносцы» в среднем пропускали 1.6 мяча, а команда Луиса де ла Фуэнте — 0.6. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.17. Обратный рынок идет за 1.68.

Самый вероятный итог, по мнению аналитиков, победа Испании 2:0. Поставить на это событие можно за 5.47.

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Грузия — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

Грузия успешно выступила в лиге С прошлой Лиги наций. В группе с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром «крестоносцы» заняли первое место — не выиграли лишь один поединок против болгар (0:0).

В квалификации ЧЕ-2024 команда Вилли Саньоля провела три матча: обыграла Кипр (2:1), поделила очки с Норвегией (1:1) и уступила Шотландии (0:2). «Крестоносцы» занимают второе место с четырьмя очками, но отрыв от шотландцев, которые победили во всех четырех турах, огромный — восемь очков.

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Испания с тремя баллами отстает от грузин на один балл, при этом у Мораты и компании есть игра в запасе. Всего соперники сталкивались друг с другом четыре раза — «фурия» взяла верх во всех поединках. А в последний раз пересекались совсем недавно — в отборочном турнире ЧМ-2022. Встречи закончились со счетом 4:0 и 2:1 в пользу испанцев.

Коллектив Луиса Энрике внезапно провалился в Катаре: в первом матче вынесли Коста-Рику (7:0), затем сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Японии (1:2), а домой отправились уже по итогам первой стадии плей-офф — не совладали с Марокко (0:0, пен 0:3). В результате новым тренером стал Луис де ла Фуэнте.

При нем «фурия» неоднозначно начала отбор на Евро-2024: победила Норвегию (3:0), но уступила внезапно разгулявшейся Шотландии (0:2). После этого Испания уверенно забрала Лигу наций — в полуфинале одолела Италию (2:1), а в финале — Хорватию (0:0, 5-4 пен.). Этот трофей стал первым для сборной за 11 лет. А самым забивным игроком Испании в 2023-м стал Хоселу — на его счету три из пяти голов команды в этом году.

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Прогноз и ставка на матч Грузия — Испания

И Грузия, и Испания отлично выступили в Лиге наций и примут участие в розыгрыше трех путевок на Евро-2024 следующей весной. Поэтому очный матч для обеих команд не является ключевым с турнирной точки зрения. При этом «фурия» и «крестоносцы» действуют нестабильно. Испанцы сенсационно влетели Шотландии, а потом выиграли Лигу наций. А грузины вырвали ничью у Норвегии (1:1), но без шансов уступили той же Шотландии (2:0).

Разница в классе и история встреч говорят в пользу Испании, но агрессивное нападение грузин с Хвичей Кварацхелией на острие и расслабленное состояние «фурии» допускают хотя бы один результативный удар в исполнении хозяев.

Рекомендуемая ставка: Грузия забьет за 1.94.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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