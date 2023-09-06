Хвича ведет «крестоносцев» в поход на Испанию. Справятся ли они с джокером «фурии» Хоселу?

Грузины ни разу не побеждали испанцев.

8 сентября Испания отправится на выезд в Грузию, чтобы сыграть в пятом туре квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» начиная с 18:50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Грузия — Испания 8 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на победу Испании можно за 1.33, что примерно 74% вероятности. Успех хозяев доступен за крупные 9.50 (9%), ничья предложена за 5.38 (17%).

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Грузия и Испания сыграли четыре матча между собой — во всех сильнее была «фурия роха». Поставить на то, что на этот раз грузины не уступят, можно за 3.44.

В последних пяти поединках «крестоносцы» в среднем пропускали 1.6 мяча, а команда Луиса де ла Фуэнте — 0.6. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

Поставить на обмен результативными ударами можно за 2.17. Обратный рынок идет за 1.68.

Самый вероятный итог, по мнению аналитиков, победа Испании 2:0. Поставить на это событие можно за 5.47.

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Грузия — Испания: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 8 сентября 2023 года

Грузия успешно выступила в лиге С прошлой Лиги наций. В группе с Болгарией, Северной Македонией и Гибралтаром «крестоносцы» заняли первое место — не выиграли лишь один поединок против болгар (0:0).

В квалификации ЧЕ-2024 команда Вилли Саньоля провела три матча: обыграла Кипр (2:1), поделила очки с Норвегией (1:1) и уступила Шотландии (0:2). «Крестоносцы» занимают второе место с четырьмя очками, но отрыв от шотландцев, которые победили во всех четырех турах, огромный — восемь очков.

Испания с тремя баллами отстает от грузин на один балл, при этом у Мораты и компании есть игра в запасе. Всего соперники сталкивались друг с другом четыре раза — «фурия» взяла верх во всех поединках. А в последний раз пересекались совсем недавно — в отборочном турнире ЧМ-2022. Встречи закончились со счетом 4:0 и 2:1 в пользу испанцев.

Коллектив Луиса Энрике внезапно провалился в Катаре: в первом матче вынесли Коста-Рику (7:0), затем сыграли вничью с Германией (1:1) и проиграли Японии (1:2), а домой отправились уже по итогам первой стадии плей-офф — не совладали с Марокко (0:0, пен 0:3). В результате новым тренером стал Луис де ла Фуэнте.

При нем «фурия» неоднозначно начала отбор на Евро-2024: победила Норвегию (3:0), но уступила внезапно разгулявшейся Шотландии (0:2). После этого Испания уверенно забрала Лигу наций — в полуфинале одолела Италию (2:1), а в финале — Хорватию (0:0, 5-4 пен.). Этот трофей стал первым для сборной за 11 лет. А самым забивным игроком Испании в 2023-м стал Хоселу — на его счету три из пяти голов команды в этом году.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Испания

И Грузия, и Испания отлично выступили в Лиге наций и примут участие в розыгрыше трех путевок на Евро-2024 следующей весной. Поэтому очный матч для обеих команд не является ключевым с турнирной точки зрения. При этом «фурия» и «крестоносцы» действуют нестабильно. Испанцы сенсационно влетели Шотландии, а потом выиграли Лигу наций. А грузины вырвали ничью у Норвегии (1:1), но без шансов уступили той же Шотландии (2:0).

Разница в классе и история встреч говорят в пользу Испании, но агрессивное нападение грузин с Хвичей Кварацхелией на острие и расслабленное состояние «фурии» допускают хотя бы один результативный удар в исполнении хозяев.

Рекомендуемая ставка: Грузия забьет за 1.94.

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