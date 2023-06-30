После выступления на групповом этапе грузины выглядят фаворитами.

1 июля стартует плей-офф чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Сенсационно вышедшая в 1/4 финала хозяйка турнира Грузия схлестнется с Израилем. Игра пройдет на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — норвежец Эспен Эскас. В России легально не показывают Евро.

Коэффициенты букмекеров на матч молодежного чемпионата Европы Грузия — Израиль 1 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам турнира: поставить на победу «Крестоносцев» в основное время можно с коэффициентом 2.26, это примерно 43% вероятности. Выигрыш сине-белых оценен в 3.27 (29%), котировка на ничью чуть больше — 3.37 (28%).

Взять проход Грузии в следующий раунд предлагают за 1.66, этот рынок на Израиль идет за 2.21. Эксперты считают израильтян андердогом, при этом сборная этой страны несколько недель назад заняла третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.80;

• 1:0 в пользу грузин — за 7.00;

• 0:0 — за 7.20.

На групповом этапе матчи команд не выделялись результативностью, предстоящая встреча тоже вряд ли получится яркой. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Поставить на обмен голами можно за 1.90, обратный рынок «обе забьют — нет» дали за 1.89.

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Грузия — Израиль: прогноз и анализ матча молодежного чемпионата Европы 1 июля 2023 года

Грузия — главная сенсация молодежного Евро. Коллектив Рамаза Сванадзе попал в сложнейшую группу с Бельгией, Португалией и Нидерландами, в которой по итогу ни разу не проиграл, набрал пять очков и вышел в плей-офф с первой строчки. У хозяев чемпионата есть неплохие шансы продолжить сказку — в четвертьфинале им достался не самый сложный соперник.

В начале июня Израиль занял третью строчку на чемпионате мире среди игроков не старше 20 лет, но в формате U-21 выглядит скромнее. В плей-офф сине-белые отобрались только благодаря победе над Чехией в последнем туре — до этого израильтяне набрали всего один балл в матчах с Англией и Германией.

«Крестоносцы» показывают отличную игру, при этом на турнир не приехали проведшие классный сезон Хвича Кварацхелия из «Наполи» и Жорж Микаутадзе из «Метца». Без них у грузин нет однозначных лидеров: сборная показывает хорошую командную игру, которая иногда украшается впечатляющими индивидуальными перформансами — например, точный удар Зурико Давиташвили после невероятного прохода в заключительном поединке группового этапа с Нидерландами. А единственный футболист, оформивший больше одного результативного действия, — Георгий Цитаишвили: полузащитник настрелял 1+2 по системе «гол+пас».

Израиль выступает гораздо слабее: за три тура группового этапа наковырял всего два забитых мяча — это худший показатель среди всех участников плей-офф. А еще слишком сильно зависит от лидера Оскара Глоча. Полузащитник «Зальцбурга» ассистировал на оба гола сине-белых.

Прогноз и ставка на матч Грузия — Израиль

Грузины выглядят серьезными фаворитами: они выступают при домашней публике, перед которой еще не уступили ни одного матча на турнире. На групповом «Крестоносцы» встречались с куда более серьезными оппонентами и добивались положительного результата. При этом команда не просто отбивалась: Грузия — одна из самых забивных на Евро, больше нее отличились только три сборные. Израиль же заскочил в плей-офф в последний момент благодаря победе над Чехией в заключительном туре группового этапа.

Рекомендуемая ставка: проход Грузии за 1.66.

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