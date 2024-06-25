У Грузии почти нет шансов против Роналду и Португалии. Но Мамардашвили и остальные «крестоносцы» дадут бой

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
Криш установил рекорд ЧЕ по ассистам, отдав восемь голевых передач.
26 июня в третьем туре Евро-2024 лидер группы F Португалия сыграет с Грузией. Поединок пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене и начнется в 22:00 по московскому времени. Соперников рассудит рефери из Швейцарии Сандро Шерер. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21:45 мск. В параллельной встрече сыграют другие участники квартета — Турция и Чехия, занимающие второе и третье места соответственно.
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены в победе Криша и компании. На успех команды Роберто Мартинеса можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.30 (18%), триумф Грузии — за 7.40 (12%).
На то, что «крестоносцы» наберут очки (1Х), предложено сыграть за 3.00.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Обмен голами идет за 1.85, обратный рынок — за 1.97.
Эксперты считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу португальцев. На этот результат дали котировку 7.50.
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Матч второго тура между Грузией и Чехией завершился вничью (1:1). «Крестоносцы» впервые набрали очки на чемпионатах Европы. Для парней Вилли Саньоля начало игры получилось непростым, так как Чехия смотрелась лучше и даже забила, но гол был отменен из-за игры рукой Адама Гложека. Однако ближе к концу первого тайма грузины собрались и заработали пенальти, который реализовал Жорж Микаутадзе.
Во втором тайме Чехия сумела отыграться благодаря мячу Патрика Шика после углового. Грузия тем не менее была близка к победе. На 95-й минуте Саба Лобжанидзе упустил шанс, пробив выше ворот в контратаке три в одного.
Георгий Мамардашвили провел выдающийся матч, сделав 11 спасений и став лучшим игроком встречи. Своим выступлением вратарь «Валенсии» оставил грузинскую команду в борьбе и заложил прочный фундамент для возможного перехода в топ-клуб.
«Крестоносцы» продолжают демонстрировать боевой дух: они обменялись голами с соперниками в шести матчах из семи. Битва с Чехией показала, что коллектив Вилли Саньоля способен на многое, и, несмотря на упущенную победу, грузины могут быть довольны своим выступлением на турнире.
Матч между сборными Португалии и Турции завершился убедительной победой парней Роберто Мартинеса (3:0). Счет на 21-й минуте открыл Бернарду Силва. А через семь минут защитник турок Самет Акайдын не заметил, что вратарь его команды Алкай Байындыр вышел из ворот, и забил автогол.
На 56-й минуте Криштиану Роналду ассистировал Бруну Фернандешу и установил новый рекорд по количеству голевых передач в истории чемпионатов Европы — у форварда их набралось восемь. Полузащитник «МЮ» же оформил 19-е результативное действие в последних 15 матчах за Португалию.
У португальцев матч пропустит Рафаэль Леау — у него перебор желтых карточек. «Крестоносцы» подошли к решающей встрече без потерь.
Команды провели всего один товарищеский матч: в 2008-м Криш и компания победили (2:0).
Грузия не уступила в основное время в пяти из семи последних официальных игр и в восьми из девяти встреч отличилась в первом тайме. Португалия, в свою очередь, часто выигрывала во второй половине — в девяти из 12 поединков, а в пяти прошлых матчах из семи забивала как минимум трижды. Вероятно, обе команды будут активно атаковать, и есть шансы увидеть обмен голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.85.
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