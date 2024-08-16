Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«Химки» не побеждали «Зенит» ни разу в истории. Нынешняя форма петербуржцев намекает на то, что серия не прервется

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Максим Глушенков и Вильмар Барриос («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»
1/2
Telegram Дзен
Команда Сергея Семака не пропустила в шести встречах подряд.

18 августа «Химки» примут «Зенит» в пятом туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Сухой. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» стартует в 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Зенит» 18 августа 2024 года

Эксперты отдали предпочтение петербуржцам. Победу гостей можно взять с коэффициентом 1.35, вероятность — примерно 68%. Триумф красно-черных доступен за 8.50 (12%), ничья — за 5.10 (20%).

Если верите, что «Химки» станут первыми, кто отберет очки у «Зенита» этим летом, вас ждет опция 1Х за 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен голами предложили за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Это событие идет с котировкой 6.50.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

«Химки» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 августа 2024 года

Красно-черные триумфально вернулись в элиту спустя год после вылета — выиграли первую лигу с отрывом в пять очков от второго места и стали самой результативной командой сезона. За 34 тура химчане забили 56 мячей, Александр Руденко замкнул пятерку лучших бомбардиров с 13 голами, Бутта Магомедов возглавил топ ассистентов с девятью передачами.

В премьер-лиге подмосковный клуб стартовал с ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) и проигрыша «Спартаку» (1:3). Затем коллектив Франка Артиги победил дважды подряд — «Оренбург» (1:0) в Кубке России и «Рубин» (3:2) в чемпионате. Однако два последних матча закончились для «Химок» поражениями: «Пари НН» (0:1) в РПЛ и «Ростову» (1:3) в Кубке.

Лучшие игроки красно-черных по системе «гол + пас» — Бутта Магомедов и Антон Заболотный. Первый забил по мячу в чемпионате и Кубке России, второй сделал 1+1 в премьер-лиге.

Алексей Батраков и&nbsp;Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;). В августе ЦСКА победил всего однажды, но дерби с «Локо» будет ярким. Больше железнодорожников на старте РПЛ забил только «Зенит»

«Зенит» неудержим на старте сезона: порезвился с «Краснодаром» в Суперкубке (4:2), после чего выдал шесть сухих побед подряд. Жертвами сине-бело-голубых стали «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), «Факел» в Кубке (3:0), «Ростов» (5:0), московское «Динамо» (1:0) и снова «Рубин», но уже в Кубке (1:0).

Главные герои в атаке петербуржцев — Максим Глушенков и Вендел. Россиянин лидирует в топе бомбардиров РПЛ с семью голами, бразилец — в списке ассистентов с шестью передачами. Творить магию они начали еще в Суперкубке: Глушенков забил два мяча, Вендел оформил 1+2. Также заметную роль в нападении играют Матео Кассьерра (3+2) и Педро (2+1) — после четырех туров чемпионата колумбиец и бразилец входят в четверку лучших игроков «Зенита» по баллам за результативность.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Химки» — «Зенит»

У хозяев три потери: Сергей Терехов, Кирилл Панченко и Неманя Анджелкович. Все они находятся в лазарете. У сине-бело-голубых повреждения залечивают Вендел и Нуралы Алип. О сроках восстановления игроков не сообщается.

Вендел («Зенит»).
Фото Официальный сайт, ФК «Зенит»

«Химки» — «Зенит»: статистика личных встреч

За всю историю противостояния с петербуржцами красно-черные не выиграли ни разу. Дважды сине-бело-голубые победили в Кубке России и 10 раз — в чемпионате. Два очных матча команд в РПЛ завершились вничью.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Зенит»

Подмосковный клуб отличился в пяти матчах на старте сезона из шести, но огорчить сине-бело-голубых будет невероятно сложно. Петербуржцы не пропустили в шести поединках подряд и забили в них 18 мячей — кажется, если кто-то и может остановить эту машину, то точно не новичок РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» не пропустит за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
1
Обсудить
Читайте также
Сжегшего украинскую БМП военного ВС РФ представят к награде
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Долина рассказала о своем состоянии после пережитой аферы с недвижимостью
Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел
Популярное видео
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге