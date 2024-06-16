Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Хорватам нужна победа после разгрома от Испании в первом туре. Но дерзких албанцев не напугать пенсионерами

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Хорватия — Албания 19 июня 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Getty Images
Испания — Хорватия.
Фото Getty Images
Сборная Хорватии.
Фото Getty Images
Италия — Албания.
Фото Getty Images
Силвиньо (сборная Албании).
Фото Getty Images
1/5
Telegram Дзен
«Орлы» забили самый быстрый гол в истории Евро — итальянцам на 22-й секунде.

19 июня состоится матч второго тура чемпионата Европы между Хорватией и Албанией. «Шашечные» занимают последнюю строчку в группе D, которую возглавляют Испания и Италия, «орлы» идут третьими. Команды сойдутся на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России трансляцию покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке.

Чемпионат Европы. Группа B
19 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Хорватия
Албания

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Хорватия — Албания 19 июня 2024 года

Аналитики отдали предпочтение «шашечным»: сыграть на победу Луки Модрича и его молодых коллег можно с коэффициентом 1.51, что составляет примерно 66% вероятности. Успех Албании идет с крупной котировкой 7.19 (13%), ничья — за 4.39 (21%).

На тотал больше 2.5 мяча предложено поставить за 2.02, на ТМ 2.5 — за 1.82. Шанс увидеть обмен голами оценен в 2.22, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.68.

Взять непоражение «орлов» можно за 2.73.

Наиболее вероятный счет по итогам 90 минут, по версии букмекеров, 1:0 в пользу парней Златко Далича. Этот исход идет за 5.85.

Хорватия — Албания: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года

В отборочном турнире Лука Модрич и компания заняли второе место в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав на одно очко меньше турков.

В матче первого тура против Испании хорваты неожиданно провалились с крупным счетом (0:3). «Фурия» удивила команду Далича, изменив привычную тактику и отдав инициативу — впервые за 136 поединков она проиграла по владению мячом. Хорваты не придумали, что делать при таком сценарии, зато испанцы эффективно сработали на контратаках. Они забили три уже в первом тайме: Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль воспользовались ошибками соперников. При этом за весь отбор в первые 45 минут матчей хорваты пропустили всего один мяч.

«Шашечные», несмотря на высокий показатель xG (2.91 против 1.6 у Испании), не реализовали свои моменты. Единственный гол Бруно Петковича на добивании с пенальти был отменен из-за рано вбежавшего в штрафную Ивана Перишича, но результат это все равно не изменило бы. Хорватская полузащита и оборона, в частности Марин Понграчич, допустили несколько критических ошибок, что стало причиной самого крупного поражения «пламенных» на чемпионатах Европы с 1996-го.

Испания — Хорватия.
Фото Getty Images

На фоне этой неудачи хорватских ветеранов особенно выделился 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым молодым автором ассиста в истории турнира.

Главный тренер хорватов Далич назвал разгром «не лучшим стартом» и поздравил испанцев с победой. По мнению специалиста, его команде «не хватило энергии и агрессии», а худшим моментом назвал гол в раздевалку в компенсированное время к первому тайму. С ним согласился Лука Модрич.

«Сегодня ничего не получалось, мы не смогли забить. У нас были моменты, но мы сыграли не лучшим образом. Особенно в первом тайме. Нам не хватало агрессивности, и я думаю, что мы дали испанцам слишком много пространства», — считает капитан хорватов, который пообещал «показать характер» в оставшихся матчах.

Сборная Хорватии.
Фото Getty Images

Албания сенсационно выиграла отборочную группу Евро-2024, в которой также были Чехия, Польша, Молдавия и Фарерские острова. Красно-черные набрали поровну очков с чехами, но опередили их по дополнительным показателям.

В матче первого тура Евро команда Силвиньо уступила Италии (1:2), но игра выдалась напряженной и увлекательной.

«Орлы» ошеломили парней Лучано Спалетти уже на 22-й секунде. Федерико Димарко неловко бросил аут, и Недим Байрами точным ударом поразил девятку. Этот гол стал самым быстрым в истории ЧЕ, побив рекорд Дмитрия Кириченко с Евро-2004 (65 секунда). Однако «скуадра адзурра» быстро пришла в себя: уже к 16-й минуте Алессандро Бастони и Николо Барелла вывели действующих чемпионов Европы вперед. Это еще один рекорд — три мяча за такой срок на Евро еще не забивали.

Италия — Албания.
Фото Getty Images

Италия начала играть более расслабленно, позволяя андердогу создавать моменты. Среди албанских игроков особенно выделялись Ясир Асани и Кристьян Аслани. Хорошо проявили себя вышедшие на замену Арбер Ходжа и Рей Манай, хотя им не хватало точности. Манай имел отличный шанс сравнять счет в конце игры, но Джанлуиджи Доннарумма ловко парировал его удар. А судья, несмотря на протесты албанцев, назначил удар от ворот вместо углового.

Албания оставила хорошее впечатление и показала, что может напрячь любую команду. Так же думает и главный тренер «орлов» Силвиньо.

«Мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши Бареллы и Жоржиньо действительно сложно. Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию и затем контратаковать, но в первой части мы делали это слишком часто. Во втором тайме было лучше», — резюмировал бразилец.

Силвиньо (сборная Албании).
Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Хорватия — Албания

Накануне очной встречи у команд нет потерь.

Хорватия — Албания: статистика личных встреч

«Шашечные» и «орлы» никогда не встречались на поле.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Албания

Хорваты неважно проявили себя в игре с Испанией — сказывается возраст лидеров. В шести из восьми официальных матчей коллектива Далича влетело минимум два гола. Но сами «шашечные» больше двух не забивали в шести встречах кряду. В то же время албанцы на фоне Италии выступили очень настырной командой, которая никого не боится — хорватскими ветеранами их точно не напугать. Парни Силвиньо не пропустили больше одного мяча в девяти из 10 официальных поединков. При этом в шести разборках с участием «орлов» случилось три результативных попадания или меньше.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Англия привезла в Германию одну из самых ярких атак турнира. Первый тест — Сербия, которая вышла на Евро впервые в XXI веке