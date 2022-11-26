Прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия в рамках чемпионата мира по футболу 27 ноября 2022 года в Катаре

В матче с Бельгией североамериканцев подвела реализация.

27 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре в группе F состоится матч между сборными Хорватии и Канады. Фавориты на второе место в квартете встретятся на стадионе «Халифа» в Дохе, стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Хорватия — Канада 27 ноября 2022 года

Хорватия — фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победу вице-чемпионов мира можно взять за 2.17, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.60 (26%), триумф Канады — за чуть меньшие 3.50 (28%).

«Кленовые листья» еще ни разу не набирали очки на чемпионатах мира — потерпели четыре поражения в четырех матчах. На то, что они наконец не уступят, котировка — 1.77.

В первом туре в двух играх с участием этих команд был забит всего один мяч. На ТМ 2.5 можно поставить за 1.85, на ТБ 2.5 — за 2.07.

Канадцы забили 21 мяч в 13 матчах в этом году, в среднем — 1.61 гола за 90 минут. ИТБ2 (1.5) идет за 3.00.

У Хорватии 12 точных ударов в 10 встречах (1.2). ИТМ1 (1.5) доступен за 1.70.

Эксперты ждут голов от нападающих команд — Андрея Крамарича (2.70) и Джонатана Дэвида (3.20).

Альфонсо Дэвис не забил пенальти в ворота Бельгии. Будет ли у него еще одна попытка на этом турнире? Ставку на 11-метровый можно оформить за 2.80, на удаление — за 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 идет за 6.40;

1:0 в пользу Хорватии — 7.00;

2:1 — за 8.60.

Хорватия — Канада: прогноз и анализ матча ЧМ 27 ноября 2022 года

Сборная Канады впечатлила в стартовом матче ЧМ против Бельгии: «Кленовые листья» очень напористо атаковали и нанесли по воротам Тибо Куртуа 21 удар (четыре в створ). Для сравнения, у бронзовых призеров ЧМ-2018 было всего девять попыток забить (три пришлись в цель). Единственный мяч в итоге забил Миши Батшуайи.

Североамериканцам есть отчего досадовать: на 11-й минуте Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти, а еще арбитр дважды испугался поставить мяч на точку. Плюс у них было несколько шикарных подходов к воротам — хотя бы на один гол они точно наиграли. Больше всего опасность исходила от Дэвиса и нападающего Тейджона Бьюкенена — футболисты блестяще комбинировали с партнерами и придавали атакам команды движения.

Хорваты не были и вполовину так хороши, как канадцы. Они владели мячом больше сборной Марокко (65 на 35), но тепловые карты статистических сайтов подтверждают: чаще всего Модрич и компания перепасовывались в центре поля и на своей трети. За 90 минут они нанесли по воротам соперника всего шесть ударов и дважды попали в створ. Для Хорватии это была седьмая из десяти игр в этом году, в которой они забили меньше двух мячей.

Также это пятый матч в 2022-м и второй подряд, когда Хорватия и ее противник не обменялись голами. Ставка «обе забьют — нет» в ближайшей встрече оценивается котировкой — 1.94.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Канада

Канадцы выглядели очень бодро и были очень нацелены на ворота сборной Бельгии. Наверняка с таким же планом они выйдут на матч против Хорватии, которая не так опасна, как «Красные дьяволы».

Конечно, очень многое будет зависеть от Дэвиса, который моделирует все атаки команды. Однако еще физическая форма намекает, что против хорватов он будет так же свеж и активен, как и прежде. А значит, североамериканцы могут рассчитывать на первые набранные на ЧМ очки — за всю историю выступлений в финальной части мундиаля они проиграли четыре матча из четырех.

Рекомендуемая ставка: «Канада не проиграет» за 1.77.