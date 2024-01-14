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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:30

Игрок букмекера поставил почти 1 500 000 рублей на ничью в матче «МЮ» с «Тоттенхэмом»

Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press
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14 января в центральном матче 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча состоится в Лондоне и начнется в 19.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

В преддверии встречи букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 2.15, что соответствует примерно 45% вероятности. Шансы «Тоттенхэма» добиться триумфа котируются за 3.10 (около 31%). Ничья в линии идет за 4.00 (около 24%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч завершится ничьей. На этот результат приходится 74% от общего объема ставок на исход игры. Еще по 13% от всего объема пари распределились в пользу триумфа каждой из команд.

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Эксперты ждут от команд Эрика тен Хага и Ангелоса Постекоглу результативной игры. По оценкам аналитиков, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Этому событию в линии соответствует коэффициент 1.45. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.80. Стоит отметить, что обе команды считаются «верховыми». За 20 стартовых туров АПЛ ставка на тотал больше 2.5 по голам сыграла в 11 матчах с участием «МЮ» и 15 — с участием «Тоттенхэма» (в том числе в трех последних).

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся сохранить в этом матче ворота «сухими». Вероятность того, что оба соперника забьют друг другу, оценивается коэффициентом 1.40. Котировки на обратный исход составляют 2.95. Со старта чемпионата «МЮ» обменивался голами со своими соперниками восемь раз, а «Тоттенхэм» — 15. Кроме того, «шпоры» поражали ворота соперников во всех 20 матчах чемпионата.

В линии на точный счет наиболее вероятные варианты — ничья 1:1 и победа хозяев 2:1. Спрогнозировать каждый из этих результатов можно за 9.50. Вероятность победы любой из команд с сухим счетом котируется за 3.10. Поставить на то, что «МЮ» откроет счет, можно за 1.75. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.13.

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Крупнейшая ставка на предстоящую игру — 1 365 200 рублей. Клиент БК рискнул этой суммой, спрогнозировав ничью на «Олд Траффорд» по коэффициенту 4.05. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 4 163 860 рублей.

Перед сегодняшним матчем «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками в 20 матчах. У «МЮ» девятая строчка и 31 очко. Хозяева переживают не самый удачный отрезок: всего одна победа и четыре турнирных балла в последних пяти матчах чемпионата. «Тоттенхэм» на этой же дистанции добился четырех триумфов и собрал 12 очков из 15 возможных.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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