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Сегодня, 21:15

Маск вызвал Цукерберга на бой и поплатится за это? Его шансы на победу сомнительны

Илон Маск — Марк Цукерберг, коэффициенты на бой по правилам ММА
Артемий Кутейников
Марк Цукерберг.
Фото Global Look Press
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Бой миллиардеров пройдет в Колизее?

Одним из самых интригующих событий в мире ММА неожиданно стал потенциальный бой между двумя миллиардерами — Илоном Маском и Марком Цукербергом. Мужчины обменялись рядом провокационных постов в социальных сетях и, кажется, действительно готовы выяснить в октагоне, кто сильнее.

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С чего все началось?

Бизнесмены владеют популярнейшими социальными сетями: Маск недавно купил Twitter, Цукерберг владеет Meta (признана в России экстремистской и запрещена). На этой почве они и поссорились: в июне Марк заявил о создании нового мессенджера Threads, который работает по тем же принципам, что и купленный Илоном в 2022-м Twitter.

После этого второй номер в списке богатейших людей планеты нервно отреагировал записью в Twitter. «Я уверен, что мир не может дождаться, когда же наконец он окажется под башмаком у Цукерберга», — написал Маск.

Затем Илон поделился идеей о проведении поединка по правилам ММА, чем заинтриговал оппонента. Цукерберг в запрещенной в России социальной сети выложил историю со скриншотом твита Маска и предложил назвать ему время и место поединка.

Илон предложил встретиться в Vegas Octagon, где нередко проходят турниры UFC — самой популярной в мире ММА-организации. Босс промоушена Дэйна Уайт даже заявил о готовности помочь с проведением поединка.

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«Сто процентов, что они хотят подраться в UFC. У меня уже есть представление о дате боя. Объявим, как только будем готовы. Это будет не на UFC 300», — поделился Уайт.

При этом Маск сообщил, что поединок может пройти в легендарном Колизее, к тому же не все бойцы UFC с воодушевлением восприняли информацию о подготовке боя. «Разве что они оба не сядут на какую-нибудь диету и в течение года не обзаведутся тренерами. Цукерберг тренировался. Илон говорит, что тренируется. Представьте себе Илона, который постоянно пытается спасти Землю, вдруг говорит: «Ладно, я должен, черт возьми, взять небольшой отпуск для этого боя», — иронизировал обидчик Петра Яна Шон О'Мэлли.

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Цукерберг выглядит намного более подготовленным: в его социальных сетях не раз появлялись видео с тренировок по ММА. Причем американец работает с действующими бойцами, а недавно выложил фотографию с чемпионами UFC Александром Волкановски и Исраэлем Адесаньей — вместе с ними богач работал в зале.

Маск никогда не хвастался тренировками в медиа, наоборот — в соцсетях нередко появлялись фотографии, на которых мужчина изображен в кислой физической форме. Но сейчас Илон, кажется, действительно плотно готовится к бою — он практикуется с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

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«Я чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, — это действительно вдохновляет», — написал Фридман в соцсетях.

Коэффициенты на бой

Российские букмекерские компании не принимают пари на этот бой, в отличие от иностранных. По мнению западных аналитиков, 39-летний Цукерберг — однозначный фаворит поединка: на его триумф предложен коэффициент 1.18. В Маска эксперты верят очень слабо, котировка на его победу — 4.20. Вероятно, дело в возрасте и физической форме: Илон старше оппонента на 12 лет.

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