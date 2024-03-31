«Интер» в оцепенении после вылета из ЛЧ. Но Лаутаро и Индзаги знают, как вернуться в победную серию

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Эмполи» 1 апреля 2024 года

«Эмполи» — почти идеальный соперник для нерадзурри.

Лидер серии А «Интер» в 30-м туре чемпионата сойдется с «Эмполи», который борется за выживание. Игра пройдет 1 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца», стартовый свисток арбитра Федерико Дионизи прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Эмполи» 1 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают нерадзурри огромными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 82% вероятности. Успех «Эмполи» предложен с котировкой 14.0 (6%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 7.40 (12%).

Вероятность того, что синие не уступят, оценена в солидные 4.84.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают серьезное превосходство подопечных Симоне Индзаги:

• 2:0 — за 5.40;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.51.

Рынок на обмен голами доступен за 2.14, опция «обе забьют — нет» дана за 1.69.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

«Интер» — «Эмполи»: прогноз и анализ матча серии А 1 апреля 2024 года

«Интер» проводит фантастический сезон: в 29 матчах итальянского чемпионата выиграл 24 раза и проиграл лишь однажды — еще в шестом туре. Правда, к предстоящей встрече гладиаторы Индзаги подошли после двух игр без побед — в Лиге чемпионов уступили «Атлетико» (1:2), в серии А скатали ничью с «Наполи» (1:1). «Есть небольшое разочарование, учитывая ход матча. Мы встречались с действующим чемпионом Италии, с очень мастеровитым соперником, но, к сожалению, совершили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Но в целом не думаю, что нам стоит жаловаться после 10 побед подряд и ничьей», — поделился главный тренер черно-синих Симоне Индзаги.

Нерадзурри забили больше всех в лиге: 71 мяч в 29 турах — 2,45 в среднем за 90 минут. Лучший страйкер чемпионата выступает именно за «Интер»: Лаутаро Мартинес оформил 23 точных удара. Аргентинец лучший и по «гол+пас» — 25 баллов. Также команда Индзаги лучше всех обороняется — пропустила всего 14 раз. В текущем розыгрыше серии А у нее уже 18 сухих встреч. Правда, с травмами после перерыва на сборные вернулись основной вратарь Ян Зоммер и центральный защитник Стефан де Врей. Оба вряд ли выйдут против «Эмполи».

Гости сражаются за выживание: находятся на 17-й строчке и лишь на один балл опережают идущий внизу «Фрозиноне». Даже от 19-го «Сассуоло» коллектив Давиде Николы оторвался всего на два очка. Перед выездом на «Джузеппе Меацца» андердог трижды подряд влетел с минимальным счетом (0:1), хотя до этого выдал шестиматчевую серию без поражений. Синим крайне не хватает забитых мячей — выдавили всего 22 гола, это меньше всех в чемпионате.

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Эмполи»

Хозяева — огромные фавориты. Они выиграли в 83% игр чемпионата, а в 10 последних разборках с синими взяли верх девять раз. Всего же за 42 очных встречи нерадзурри забрали 80% игр. К тому же гости находятся не в лучшей форме: всухую слили три прошлых тура серии А. При этом поединки «Интера» и «Эмполи» редко получались яркими — ТМ 3.5 зашел в восьми из 10 предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и ТМ 3.5 за 1.94.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!