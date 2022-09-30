Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Рома» 1 октября 2022 года

Потери хозяев намного скромнее.

1 октября в чемпионате Италии состоится горячий матч между «Интером» и «Ромой». Команды сойдутся в восьмом туре на стадионе «Сан Сиро», стартовый свисток арбитра Давиде Массы прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире в 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 1 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Интеру». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2.05, что примерно 48% вероятности исхода. Ничья и успех «Ромы» оценены одинаково — за 3.70 (по 26%).

Если вам кажется, что у римлян есть хороший шанс прервать серию из четырех поражений подряд в матчах с этим соперником, возьмите вариант Х2 за 1.82.

Только в одном из пяти последних очных матчей между этими командами было забито меньше трех мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.05.

Высока вероятность увидеть обмен голами — он оценен в 1.71. Обратный результат можно оформить за 2.14.

Во вторых таймах шести из девяти матчей этого сезона с участием «Интера» было забито два и более мяча. ТБ 1.5 во второй 45-минутке игры с «Ромой» оценен в 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.70;

1:0 в пользу «Интера» — за 7.90;

2:1 — за 8.20.

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Римляне связывают большие надежды с этим сезоном серии А: после усиления Пауло Дибалой и другими новичками команду Жозе Моуринью записали чуть ли не в один из главных фаворитов турнира. Начало действительно было неплохим, но в последние недели «Рома» подсдулась в плане результатов: сначала получила четыре мяча от «Удинезе» (0:4), затем проиграла в Лиге Европы «Лудогорцу» (1:2), а перед перерывом на матчи сборных уступила «Аталанте» (0:1). Причем по уровню футбола, по крайней мере в последней встрече, вопросов нет никаких: римляне создали уйму моментов, но подвела реализация.

Она, кстати, у клуба в целом неважная, несмотря на приход все того же Дибалы. Аргентинец забил в чемпионате три гола, но все в матчах против аутсайдеров — «Монцы» (дубль) и «Эмполи». В остальных встречах Пауло испарялся, а на последнюю игру с «Аталантой» даже не попал в заявку. Не будет его и во встрече против «Интера» — во всем виновата мышечная травма.

Даже с аргентинцем «Рома» забила всего восемь мячей в семи играх — чуть больше одного гола за 90 минут. Без Дибалы вскрыть «Интер» и отличиться хотя бы дважды будет очень сложно. На это коэффициент — 2.75, на ИТМ2 (1.5) — 1.45.

«Интер» тоже не впечатляет, но, в отличие от римлян, набрал даже на одно очко меньше — 13 против 12. Нерадзурри с третьего тура играют без Лукаку, но раздают очки не из-за его отсутствия, а из-за дыр в обороне — пропустили уже 11 голов. Это удивительное стечение обстоятельств, ведь лидеров миланцы не растеряли. С ними в прошлом году они получили в свои ворота 32 гола в 38 играх. Учитывая нынешний график, к концу сезона команда Симоне Индзаги может прийти с 50 голами.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

У «Интера» предстоящий матч пропустят Лукаку и Чалханоглу, но у «Ромы» потери значительно серьезнее: помимо Дибалы, Карсдорпа и Эль-Шаарави команде не поможет Жозе Моуринью. Португалец был удален в матче предыдущего тура за слишком бурную реакцию на решение арбитра и посмотрит встречу с трибуны.

Весь этот набор важных личностей вкупе с тем, что матч пройдет в Милане, наверняка обернется для римлян провалом.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.05.