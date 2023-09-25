Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Сассуоло» 27 сентября 2023 года

Команды забили по шесть мячей в трех из восьми прошлых поединков.

27 сентября лидер серии А «Интер» примет на своем поле середняка «Сассуоло». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Сассуоло» 27 сентября 2023 года

«Интер» — фаворит игры. Букмекерская компания Olimbet считает, что лидер чемпионата победит с вероятностью 72%, и дает на это событие коэффициент 1.36. В успех «Сассуоло» верят значительно меньше — 7.75 (11%). Даже ничья идет за 5.78 (17%).

Гости не уступили в шести из восьми прошлых поединков. Поставить на непоражение команды Алессио Дионизи можно за 3.29.

Тотол больше 3.5 мяча идет за 1.97, ТМ 3.5 — за 1.76. Обмен голами предложен за 1.67, обратный рынок — за 2.22.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков Olimpbet, — 2:0 в пользу «Интера» за 8.25.

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«Интер» — «Сассуоло»: прогноз и анализ матча шестого тура серии А 27 сентября 2023 года

Нерадзурри выиграли пятый матч подряд — в гостях у аутсайдера лиги «Эмполи» (1:0). Парни Симоне Индзаги единолично возглавляют таблицу серии А и показывают сумасшедшие результаты. Это самая забивающая команда Италии (14 мячей в пяти турах) с самой крепкой обороной — лишь один пропущенный.

В Лиге чемпионов клуб стартовал с ничьей на выезде против «Реал Сосьедад». Причем черно-синие пропустили на четвертой минуте, а ушли от поражения на 87-й.

Лучший игрок миланцев — Лаутаро Мартинес. Аргентинец оформил пять точных выстрелов и одну передачу за пять встреч. У Маркуса Тюрама — два гола и два ассиста. У Генриха Мхитаряна и Хакана Чалханоглу тоже по паре метких попаданий. Но турок выпал из ростера из-за травмы, как и Хуан Куадрадо и Стефано Сенси.

В этом году «Интер» уже пересекался с «Сассуоло» — во втором круге прошлого сезона серии А и победил дома со счетом 4:2. В целом за последние 10 очных поединков нерадзурри не уступили восемь раз, из которых шесть матчей завершились триумфом черно-синих.

«Сассуоло» начал кампанию бескомпромиссно. У команды Алессио Дионизи три поражения и две виктории в пяти турах. Причем в последней игре черно-зеленые результативно прихлопнули «Ювентус» (4:2). Туринцы дважды сравняли счет, но Доменико Берарди и компания забили третий в концовке, а на 95-й — добили гостей. В итоге «Сассуоло» занимает 11-е место в серии А.

Парни Дионизи много пропускают (11) — больше залетает в ворота лишь глухого аутсайдера «Эмполи» (13). При этом клуб отличился в девяти из 11 прошлых встреч.

Лучший бомбардир черно-зеленых — Андреа Пинамонти, оформивший четыре мяча. За ним идет Доменико Берарди с тремя голами. Но у Дионизи есть и потери: вне заявки на матч основной вратарь Андреа Консильи и 18-летний нападающий Агустин Альварес.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Сассуоло»

«Интер» — явный фаворит. Команда Индзаги выиграла все встречи на старте сезона, пропустила лишь однажды, а забила — 14. В то же время в воротах «Сассуоло» побывало больше мячей, чем у 18 других клубов серии А. История противостояния тоже на стороне нерадзурри, которые не проиграли в восьми из 10 прошлых поединков.

Но стоит обратить внимание, что черно-зеленые в последнем туре забили «Юве» четыре раза. А в семи из восьми очных столкновений «Интер» и «Сассуоло» пробили «верх» по голам. В трех матчах залетело минимум по шесть результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.63.

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