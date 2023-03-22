Мистические травмы Миранчука и Головина, Дзюба снова вне заявки. Почему сборную России ждет крах в Тегеране?

Первый за четыре месяца противник будет предельно мотивирован.

23 марта отстраненная от участия в международных соревнованиях сборная России по футболу проведет очередной товарищеский матч. Команда Валерия Карпина отправится в Тегеран, где на 78-тысячной арене «Азади» сыграет с Ираном. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. О том, во сколько и где будет транслироваться игра, информации пока нет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Иран — Россия 23 марта 2023 года

Букмекерская компания PARI считает Иран фаворитом матча. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.32, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (30%), успех России — за 3.35 (27%).

Команда Карпина не проиграла ни один из трех последних товарищеских матчей. На то, что она не уступит и на этот раз, котировка — 1.65.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. Но нужно учесть, что Россия последние две игры свела к нулевым ничьим, а у Ирана «верх» прошел только в двух из десяти предыдущих матчей.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.97, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Считаете, что Россия наконец покажет яркий футбол и забьет пару мячей? Например, на ИТБ2 (1) котировка — 2.15, а на ИТБ2 (1.5) — вообще 3.35.

На матче будет действовать система ВАР. Хотя бы один видеопросмотр по ходу 90 минут игры оценен в 2.10.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, ничья 1:1 за 6.50.

Иран — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 23 марта 2023 года

Хотя команда Валерия Карпина не участвует в официальных международных турнирах, последние матчи сборные России и Ирана провели практически в одно время. В конце ноября Соболев, Баринов и остальные съездили в турне по Средней Азии и провели две игры: сыграли невзрачные ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза по 0:0). Иран примерно в те же даты выступал на чемпионате мира в Катаре и оставил очень приятное впечатление, пусть и не вышел из группы. Команда Карлуша Кейруша проиграла Англии (2:6), одолела Уэльс (2:0) и в борьбе уступила США (0:1), заняв третье место.

Играй и выигрывай вместе с PARI — получи бонус 5000 рублей для нового клиента с промокодом 5k

При этом к матчу со сборной России иранцев готовит уже другой специалист. 70-летний Кейруш после ЧМ получил новый вызов и до 2026 года возглавил Катар, а на его место был назначен Амир Галенои — местный специалист, который поработал в «Сепахане» и других иранских клубах. Игра со сборной России станет для него дебютной на новом посту. И тренер сможет рассчитывать на всех сильнейших игроков, за исключением Сердара Азмуна — бывший зенитовец не сыграет по личным причинам. Зато в атаке выйдет Мехди Тареми — классный форвард «Порту», на фоне которого будет интересно понаблюдать за мощностями обороны сборной России.

Что касается Валерия Карпина и его выбора на игры с Ираном и Ираком, то здесь перед сборами случилось несколько важных и необъяснимых потерь. Изначально тренерский штаб вызвал двух легионеров — Алексея Миранчука и Александра Головина. Но оба с разницей в сутки получили мелкие травмы и пропустили игры «Торино» и «Монако» в чемпионате, а затем отказались от поездки в национальную команду. Конечно, у некоторых такое стечение обстоятельств вызвало недоумение.

«Получение в ответ на вызов футболиста в национальную сборную сообщения со словами: «Травмировался при прочтении новости о вызове» — повод для Минспорта и РФС пересмотреть условия формирования сборной и подтверждения права нахождения в составе, — взбеленился депутат Госдумы Роман Терюшков. — Также рекомендую дополнить контракты с легкоранимыми футболистами пунктом о манипуляциях и сценических постановках. При злоупотреблении этим пунктом выводить их за футбольный штат, им место на театральных подмостках».

Менее мистической оказалось повреждение лидера обороны — Георгия Джикии. Капитан «Спартака» травмировал бедро и вылетел на три недели — без него сдержать иранскую, да и иракскую атаки будет значительно сложнее. Из-за болезни сбор покинул полузащитник «Сочи» Артем Макарчук, но его заменить намного проще, чем вышеперечисленных трех футболистов.

Также серьезно обсуждался невызов в сборную набравшего неплохую форму и получающего постоянную игровую практику в «Локомотиве» Артема Дзюбы. Форвард железнодорожников вроде бы заслужил попасть в команду, но Карпин решил иначе. Правда, мотивировал решение: «Если что-то поменяется и снимут бан, то рассмотрим любого игрока, как это было до бана. Сейчас ни у кого нет шансов попасть в сборную, кто старше 30. После снятия бана — посмотрим».

Прогноз и ставка на матч Иран — Россия

Отсутствие трех основных игроков в лице Миранчука, Головина и Джикии — большая трагедия для сборной России, в которой катастрофически мало звездных игроков. Того же защитника «Спартака» потенциально на том же уровне мог заменить Дивеев, но он снова травмировался в игре за клуб. Поэтому Карпину придется снова обкатывать молодежь и искать выгодные сочетания под времена, когда сборную наконец амнистируют. При этом нужно учитывать, что эксперименты редко приводят к мгновенному результату, поэтому стоит ждать ошибок и недопонимания.

А напротив будет Иран, у которого и мотивация выше (например, тот же Карпин заявил, что не держится за место тренера сборной), и исполнители поинтереснее. Футболистам нужно доказать новому специалисту, кто и почему достоин выступать за команду. Плюс болельщики придут в надежде увидеть победу сборной, а не игру в поддавки с близким по духу соперником.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.62.

Играй и выигрывай вместе с PARI — получи бонус 5000 рублей для нового клиента с промокодом 5k