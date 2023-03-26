Ирландия — неудобный соперник для Франции.

27 марта Франция в рамках квалификации Евро-2024 отправится на выезд в Дублин, где сыграет с Ирландией. Матч пройдет на стадионе «Авива», португальский арбитр Артур Диаш даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «трехцветных» огромными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.45, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 7.90 (10%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (23%).

Последний раз в официальном матче сборные встречались на Евро-2016: тогда французы обыграли соперника (2:1) в матче 1/8 финала, хотя пропустили уже на второй минуте. Считаете, что теперь «парни в зеленом» не уступят? Рынок на непоражение хозяев доступен за 2.75.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное превосходство Франции:

• успех гостей 1:0 идет за 6.50;

• победа 2:0 — тоже за 6.50;

• ничья 0:0 — за 8.50.

Аналитики сомневаются, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.85. В последней очной встрече на Евро-2016 сборные на двоих вонзили как раз три мяча.

Рынок на голы от обеих команд доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» — за 1.70.

Ирландия — Франция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 27 марта 2023 года

Франция начала квалификацию с уверенной победы: разнесла главного конкурента за первое место в группе — Нидерланды (4:0). Только получивший в команде капитанскую повязку Килиан Мбаппе вонзил дубль и отметился ассистом. Ирландия же еще не стартовала в отборе, ведь в группе B находится пять команд, из-за чего не все играют каждый тур.

«Трехцветные» подъехали к матчу в отличном состоянии: уничтожили сильного соперника в первом матче после проигранного финала чемпионата мира, плюс у команды нет потерь в составе. Так что против Ирландии Дидье Дешам может как провести ротацию, так и снова выставить самый мощный набор футболистов.

Мбаппе стремительно приближается к Оливье Жиру, который на чемпионате мира в Катаре завоевал звание лучшего бомбардира в истории сборной Франции — на счету 36-летнего форварда 53 гола. Килиан же к 24 годам наколотил уже 38. Ждете еще один яркий матч от гостей? Индивидуальный тотал французов больше 1.5 мяча можно оформить за 1.65, ИТМ2 (1.5) — за 2.25.

У Ирландии тоже нет проблем с составом, но он по умолчанию выглядит намного слабее французского. Статистический сайт Transfermarkt оценивает ростер «зеленой армии» в 130.9 млн евро, Франции — в 978 млн евро.

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция

В Ирландии гостям часто приходится тяжело: за последние 10 домашних матчей во всех турнирах «парни в зеленом» проиграли лишь дважды — Норвегии и Украине. При этом ирландцы сдержали мощных Сербию и Португалию. Вдобавок Ирландия — неудобный соперник для Франции: в XXI веке сборные встречались в официальных матчах пять раз, «трехцветные» оформили три победы, но все — с минимальной разницей. Еще две встречи завершились вничью.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.60.