Махачев — Волкановски: Хабиб расскажет Исламу о сильных сторонах Великого

Российскому чемпиону важно сократить дистанцию.

После победы над Чарльзом Оливейрой Ислам Махачев назвал имя противника, с которым ему было бы интересно сразиться в следующем поединке — это австралиец Алекс Волкановски, чемпион полулегкого веса и лучший боец вне зависимости от категорий. Позднее Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что, скорее всего, спортсмены выйдут в клетку до Рамадана, который начнется в марте 2023 года.

Потом появилась информация, что бой Махачев — Волкановски состоится уже 12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте. И хотя точной даты, как и официальных договоренностей организации с бойцами еще нет, просачивающиеся в медиа данные говорят о том, что бою, скорее всего, быть.

Ислам Махачев

Успех в последнем поединке очень позитивно отразился на перспективах Махачева стать лучшим бойцом UFC. Во-первых, Ислам возглавил рейтинг легковесов, а во-вторых, запрыгнул аж на третью позицию в общем табеле организации — выше него только Исраэль Адесанья и Волкановски.

Учитывая, что именно российский боец вызвал австралийца в восьмиугольник, вероятно, спортсмены подерутся в полулегком весе. Для Махачева это будет первый выход за рамки своей категории, поэтому у Алекса может быть микроскопическое преимущество.

Что касается победных серий, то после схватки с Оливейрой Ислам продлил винстрик до 11 выигрышей. Он не проигрывает с октября 2015 года, когда бразилец Адриану Мартинс нанес ему единственное поражение в карьере. С тех пор он пять раз победил сабмишном, четырежды — благодаря единогласным решениям судей и дважды — KO/TKO.

Конечно, будучи учеником Абдулманапа Нурмагомедова и близким другом Хабиба, Ислам лучшую статистику показывает в партере, где ему пока не было равных на фоне предыдущих соперников. Он успешно проводит 66% тейкдаунов и легко избегает их в исполнении противников — ушел в 89% случаев. Волкановски придется непросто именно в те моменты, когда Махачев постарается перевести его в партер.

Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают в связи с этим российского спортсмена фаворитом возможного боя. На победу Ислама выведен коэффициент 1.20, что примерно 81% вероятности исхода.

Алекс Волкановски

10 мая 2023 года исполнится 10 лет с последнего и единственного поражения Алекса. Или не исполнится, если он все же встретится с Махачевым и тот победит. Но факт есть факт: только соотечественник Волкановски Кори Нельсон не проиграл ему — уложил Великого в третьем раунде. Причем использовал хитрую тактику: трижды пробил хайкик и добил правым хуком — Алекс не выдержал последовательной и тяжелой атаки.

С тех пор почти никто не напрягал Алекса так сильно. Разве что Макс Холлоуэй был близок во втором из трех поединков, но проиграл раздельным решением судей. Поэтому в UFC Волкановски выиграл все 12 поединков: восемь — судейским решением, четыре — TKO. При этом его сильная сторона всем известна.

«Конечно, Волкановски умеет боксировать, и у него потрясающий опыт. Он очень много раз защищал свой титул, но этот клинч убьет его», — заявил Хабиб. Алекс нанес в стойке уже 1027 ударов и 215 в партере, в среднем он совершает 6.79 акцентированных ударов в минуту — вступать с ним в размен, как это Ислам сделал в бою с Оливейрой, лучше не стоит.

На то, что скиллов Алекса хватит для победы над Махачевым, коэффициент — 4.90 (18%).

Возможна ли ничья?

Прежде ни один бой с участием Ислама или Алекса не заканчивался подобным образом. Более того, в их карьере не было ни одного поединка, завершившегося как-то иначе, кроме победы или поражения. Поэтому на ничью котировка высочайшая — 70.0 (1%).