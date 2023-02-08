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Махачев — Волкановски: наследник Хабиба заставит Великого сдаться

Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Ислам Махачев и Алекс Волкановски.
Фото Getty Images
Граффити Алекса Волкановски.
Фото Getty Images
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Австралийцу не поможет даже приглашенный в лагерь борец.

12 февраля на RAC Arena в городе Перт, Австралия, состоится титульный поединок с участием российского бойца Ислама Махачева. Его соперником в схватке за звание чемпиона в легком весе станет австралиец Александр Волкановски. Турнир UFC 284 стартует в 02.00 по московскому времени, бои основного карда — в 06.00 мск. Махачев и Волкановски выйдут в клетку приблизительно в 07.30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Боец».

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Коэффициенты букмекеров на матч бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 12 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Махачева абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить за 1.15, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 65.0 (2%), успех Волкановски — за 6.00 (15%).

На досрочный триумф Ислама предложена котировка — 1.30, выигрыш его соперника идет за 8.50.

Бой за чемпионский титул проходит в пятираундовом формате. Можете выбрать количество пятиминуток, которые пройдут спортсмены:

  • на два и более раунда можно поставить за 1.35, на ТМ 1.5 — за 3.20;

  • на ТБ 2.5 — за 1.65, на ТМ 2.5 — за 2.24;

  • на ТБ 3.5 — за 2.08, на ТМ 3.5 — за 1.75;

  • на максимум раундов — за 2.91, на ТМ 4.5 — за 1.41.

Последние пять поединков в UFC Махачев выиграл досрочно: четырежды сдачей и один раз техническим нокаутом. На его успех в бою с Волкановски болевым, удушающим или добровольной сдачей предложено поставить за 1.85. На триумф КО/ТКО/дисквалификацией — за 5.50.

Граффити Алекса Волкановски. Фото Getty Images
Граффити Алекса Волкановски.
Фото Getty Images

У австралийца те же условия доступны за 30.0 и 10.0 соответственно.

На то, что бой завершится в стартовые 60 секунд первого раунда, котировка — 20.0.

Где смотреть бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски

В прямом эфире бои турнира UFC 284 покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец». Поединки основного карда начнутся приблизительно в 6.00 мск, Махачев и Волкановски выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.

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Еще совсем недавно, в октябре 2022 года, Ислам Махачев красиво разобрался с Чарльзом Оливейрой и стал четвертым в истории России чемпионом UFC. Прошло всего четыре месяца, а обладателю пояса в легком весе предстоит первая защита. Причем соперником станет лучший боец вне весовых категорий, австралиец Алекс Волкановски.

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Для Махачева этот поединок окажется непривычным по двум причинам. Во-первых, рядом не будет Хабиба. «Меня и моих тапочек в Австралии не будет, но ты, брат, лучший в этой игре. Повтори и докажи им, что ты первый», — написал Нурмагомедов в соцсетях. Во-вторых, бой пройдет на территории Волкановски — в Австралии.

Алекс — чемпион в полулегком весе. Он еще ни разу не проигрывал в UFC и идет на серии из 12 успешных поединков. Всего он не знает поражений в последних 22 боях — предыдущая и единственная неудача Великого пришлась на встречу с Кори Нельсоном в мае 2013 года на турнире Australian Fighting Championship 5. Из 25 побед 12 Волкановски одержал нокаутом, а 10 — решением. При этом в UFC он доверил судьям исход восьми поединков и каждый раз оказывался сильнее противников.

Чтобы справиться с Махачевым, который хорош в партере, Волкановски даже позвал в лагерь борца. «Главное оружие Ислама — это даже не тейкдауны и сабмишены, а способность контролировать людей на земле. Он настолько хорошо их держит, что они допускают ошибки. И тогда он их финиширует. Так что на этом мы фокусируемся перед боем. Мы хотим лишить его этого контроля и найти способ подниматься на ноги», — заявил австралиец. Правда, сам Махачев уверен, что Алексу этот ход не поможет, как не помог Оливейре.

Не зря из 23 побед за карьеру 11 Ислам добыл сдачей. В UFC российский боец завершил таким образом в свою пользу ровно половину поединков — шесть из 12.

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Прогноз и ставка на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Три последних соперника Махачева — Дэн Хукер, Бобби Грин и Чарльз Оливейра — не продержались против российского бойца и двух раундов. Причем австралийца и бразильца Ислам победил сдачей, а американца — техническим нокаутом. Тем самым Махачев доказал свой универсализм.

Волкановски пять раз участвовал в пятираундовых поединках и четырежды победил решением. Однако таких сильных борцов, как Ислам, у него в оппозиции не было. А приглашенный борец за короткий отрезок времени вряд ли научит его идеально противодействовать тейкдаунам. Махачев обязательно поймает соперника и не отпустит, пока не услышит стук ладони по настилу.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.75.

Прогнозы на спорт
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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