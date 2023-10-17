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Сегодня, 09:15

Волкановски вышел против Махачева на 12-дневном уведомлении. Это не помешает красивому бою

Прогноз и ставка на бой UFC Ислам Махачев — Александр Волкановски 21 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Волкановски и Ислам Махачев.
Фото Getty Images
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Алекс — самый серьезный соперник в карьере Ислама.

21 октября в Абу-Даби на «Этихад Арене» пройдет долгожданный турнир UFC 294, на котором состоится сразу несколько топ-поединков. Возглавит ивент реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски, в феврале 2023-го россиянин выиграл единогласным решением судей. Прямую трансляцию с 21.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», также эфир будет доступен на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

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Коэффициенты букмекеров на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски 21 октября 2023 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, Махачев — серьезный фаворит: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.35, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш австралийца предложили с котировкой 3.20 (28%), ничью — за 60.0 (1%).

В феврале Махачева признали лучшим после судейского решения. Досрочный триумф Ислама оценили в 2.00, этот рынок на Волкановски доступен за 5.80.

Повторение результата прошлой схватки бойцов, викторию россиянина по очкам, дали за 2.65. Успех Александра после просмотра записок арбитров представлен за 5.20. Правда, оба спортсмена не любят затягивать и большую часть побед в карьере одержали до финального гонга.

Считаете, что поединок пройдет всю дистанцию? Этот рынок ждет вас за 2.12, досрочное завершение боя можно взять за 1.67.

Тотал больше 4.5 раунда идет за 2.04, ТМ 4.5 — за 1.78.

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Ислам Махачев — Александр Волкановски: прогноз и анализ боя 21 октября 2023 года

Россиянин не дрался после прошлой встречи с австралийцем, а на предстоящем турнире должен был встретиться с другим файтером — Чарльзом Оливейрой, который тоже представляет легкий вес. Но бразилец снялся с боя из-за сильнейшего рассечения, которое он получил на тренировке незадолго до поединка. На 12-дневном уведомлении заменить Чарльза вызвался Волкановски.

«Если кто и способен согласиться на бой на 12-дневном уведомлении, то это я. Прямо с дивана, как некоторые любят говорить. Не испытываю никакого давления. Сейчас все давление на Махачеве. Я же только-только встал с дивана!» — сказал Александр.

Волкановски после поражения от Ислама вернулся в полулегкий вес, где переехал очередного претендента на чемпионский пояс. В третьем раунде австралиец нокаутировал Яира Родригеса и провел уже пятую защиту титула. В случае победы над россиянином Алекс станет чемпионом в двух весовых категориях.

В феврале спортсмены выдали увлекательную пятираундовую битву, в которой Ислам оказался сильнее с небольшим перевесом — часть независимых экспертов даже назвала лучшим Волкановски. Но полные поединки — это непривычный стиль для файтеров. Махачев до того столкновения шел на серии из пяти досрочных выигрышей подряд, Алекс вообще 52% триумфов в карьере добыл нокаутами.

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Прогноз и ставка на бой Ислам Махачев — Александр Волкановски

Прошлый поединок показал, что Махачев — самый серьезный соперник для Волкановски, и наоборот. Оба бойца давно не испытывали такой конкурентности в собственных весовых категориях, благодаря чему подарили один из самых ярких боев UFC в текущем году. Показательно, что схватка прошла всю дистанцию в пять раундов, хотя файтеры обычно финишируют оппонентов гораздо раньше. В предстоящей разборке Ислам и Александр снова вряд ли будут серьезно рисковать и раскрываться в стартовых отрезках, тем более что они уже неплохо знают друг друга.

Рекомендуемая ставка: полный бой за 2.12.

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