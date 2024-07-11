Команды обеспечат забитые мячи.

14 июля пройдет долгожданный финал чемпионата Европы. За трофей поборются Испания и Англия, которая дошла до решающего матча второго турнира подряд. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на финал чемпионата Европы Испания — Англия 14 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение «красной фурии»: поставить на ее победу в основное время можно с коэффициентом 2.45, вероятность этого исхода — примерно 39%. Выигрыш «трех львов» предложен с котировкой 3.55 (27%), даже ничья идет за меньшие 2.85 (34%).

Триумф испанцев с учетом овертайма и серии пенальти доступен за 1.67, этот рынок на Англию дан за 2.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество Испании:

• 0:0 и 1:1 — за 5.50;

• 1:0 в пользу Испании — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.52.

Обмен результативными ударами оценен в 2.10, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.75.

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Испания — Англия: прогноз и анализ финала чемпионата Европы 14 июля 2024 года

Букмекеры не зря считают испанцев фаворитами: они выиграли в каждом матче турнира, помучившись только с Германией в четвертьфиналет— с ними они справились в овертайме (2:1). Во всех остальных играх «красная фурия» справилась в основное время и забила 11 мячей: в среднем за матч отличалась 2,2 раза — настоящая редкость среди остальных топ-сборных на этом Евро, которые в основном действовали крайне прагматично. Именно атакующий стиль довел Испанию до первого финала крупного турнира с 2012 года.

Главные звезды чемпионата Европы выступают как раз за Испанию. Дани Ольмо лидирует по системе «гол+пас» с пятью результативными действиями (3+2), причем по ходу турнира он лишь дважды вышел в старте. Ценность Ольмо отражает то, что сразу четыре результативных балла он набрал в плей-офф. Его преследуют Фабиан Руис (2+2) и Ламин Ямаль (1+3) — главный герой полуфинала с Францией (2:1). 16-летний нападающий сравнял счет на 21-й минуте выдающимся дальним ударом и стал самым юным автором гола в истории Евро. Чуть ранее он оставил за собой звание самого молодого ассистента.

«Они были лучше нас, — признал после полуфинала француз Антуан Гризманн. — Мы знали, что они могут хорошо бить с дистанции, и мы позволили им это сделать. Мы знали, что Ламин левша, и мы позволили ему пробить левой ногой. Первый гол Испании ранил нас, а второй через четыре минуты добил. Никаких оправданий насчет усталости или чего-то подобного, они тоже играли дополнительное время. Они были лучше во всем».

Англия дошла до финала далеко не так уверенно — одержала всего одну победу на групповом этапе, а в каждой игре плей-офф уступала в счете. Сборная Саутгейта даже стала первой в истории Евро, вышедшей в финал, проигрывая по ходу четвертьфинала и полуфинала. Причем уже в 1/8 «три льва» находились максимально близко к вылету — от поражения в матче со Словакией на последней минуте компенсированного времени спас Джуд Беллингем.

Англичане только в полуфинале победили в основное время: в 1/8 сделали это в овертайме, в четвертьфинале — в серии пенальти. Да и против голландцев дополнительные полчаса были крайне близки: Олли Уоткинс вонзил победный мяч уже в компенсированное время. Впрочем, против Нидерландов подопечные Гарета Саутгейта впервые на турнире показали привлекательную игру — до этого унылая тягомотина в их исполнении вызывала тонны критики.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Англия

Опасения вызывает состояние Альваро Мораты. После игры с Францией стюард в погоне за болельщиком упал в ноги капитану испанцев, который сразу захромал. Правда, позже Мората сказал, что с ним все в порядке.

Больше никаких проблем нет ни у одной из команд.

Испания — Англия: статистика личных встреч

Команды не встречались с 2018 года. В целом же они играли друг с другом не так уж и часто — всего 27 раз. Небольшое преимущество на стороне британцев — 13 побед против 10 у испанцев.

Прогноз и ставка на матч Испания — Англия

Условие «обе забьют» зашло в каждой игре Испании и Англии в плей-офф — сценарий вполне может повториться и в финале. «Красная фурия» демонстрирует яркую игру в атаке, отличаясь в среднем больше двух раз за матч. Гвардейцы Саутгейта отыгрывались в каждом поединке на вылет, поэтому их явно не смутит даже ранний пропущенный мяч.

Также рынок на обмен голами сработал в предыдущих трех очных встречах между сборными во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.10.

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