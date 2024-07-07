Испания потеряла Карвахаля и Ле Нормана на матч с Францией. Теперь у Мбаппе будет шанс показать себя на Евро

Кто теперь закроет Килиана?

9 июля состоится полуфинал чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Испании и Франции. Они сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», трансляция стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Испания — Франция 9 июля 2024 года

Аналитики букмекерской компании FONBET отдали предпочтение Испании. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 2.90 (34%), триумф Франции — за 3.15 (28%).

Выход в финал «Красной фурии» доступен в линии за 1.80, «Трехцветных» — за 2.05.

Считаете, что Франция не проиграет в основное время, как и в пяти предыдущих играх Евро? Вариант Х2 идет за 1.50.

На взрывной футбол и ТБ 2.5 мяча котировка 2.50, на ТМ 2.5 — 1.55.

Обмен голами можно взять за 2.00, противоположный исход — за 1.85.

Довольно высокий коэффициент на то, что Франция отличится в этом матче, — 1.50.

Эксперты предполагают, что основное время игры завершится вничью. На счет 0:0 и 1:1 котировка — 5.50.

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Испания — Франция: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 9 июля 2024 года

«Какая разница, как забивает сборная Франции и в какой футбол она играет? Они выполняют поставленную задачу, выигрывают и проходят дальше. Задача-максимум — это выиграть чемпионат Европы, поэтому без разницы, забивают они или нет. Понятно, что все хотят видеть красивый футбол и результат, но так не бывает, ведь есть что-то одно», — так на претензии к невнятной игре французской команды отреагировал Андрей Канчельскис.

От вице-чемпионов мира на Евро и правда ждали большего, ведь все привыкли видеть в их исполнении искрометный футбол. Но пока как минимум с точки зрения игры французы разочаровывают — в пяти матчах они так и не забили с игры. Единственный гол, который записан на Мбаппе, оформлен с пенальти в игре с Польшей (1:1). Еще два мяча оказались автоголами. Но тем не менее это не помешало команде Дешама пробиться в топ-4 турнира.

В четвертьфинале против Португалии Франция победила лишь по пенальти. Причем соперник создал моментов почти на два xG и был явно ближе к голу, но «Трехцветным» снова удалось сыграть на ноль — уже в четвертый раз на этом турнире. Пробить Майка Меньяна получилось только у Левандовски, да и то с пенальти, который он бил дважды. Так что к обороне у поклонников Франции претензий быть точно не должно.

Массу эпитетов за игру у своих ворот заслужила и Испания. В отличие от французов она пропустила дважды, но один из этих голов был случаен — Ле Норман срезал мяч в свои ворота в игре с Грузией (4:1). Второй мяч был пропущен от Вирца в четвертьфинале на последних минутах основного времени, что позволило Германии перевести игру в дополнительное время. Но Мигель Мерино прибил мечты хозяев чемпионата о титуле на 119-й минуте.

Испания — самая результативная команда этого Евро. На ее счету 10 забитых мячей, по два из которых у Руиса и Ольмо (у обоих еще по два ассиста). Также прекрасны разрывающие свои фланги Нико Уильямс (1+1) и Ламин Ямаль (0+3). С ними справиться французским защитникам будет очень непросто.

Травмы и дисквалификации перед матчем Испания — Франция

У Испании большие проблемы в оборонительной линии, потому что из-за дисквалификаций вылетели сразу два основных игрока. Ле Норман в игре с Германией получил вторую желтую на турнире, а Карвахаль вообще удалился под конец дополнительного времени. Также недоступен Педри — полузащитник «Барселоны» получил травму и был заменен уже на восьмой минуте четвертьфинала.

У Франции проблем с составом нет.

Испания — Франция: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом 36 раз: 16 побед на счету Франции, 13 — у Испании. На Евро соперники в последний раз пересеклись в 2012-м — тогда «Красная фурия» выиграла 2:1 в четвертьфинале и затем забрала титул.

Прогноз и ставка на матч Испания — Франция

Испания классно действует в обороне на протяжении всего турнира, но в полуфинале ей будет тяжело удержать ворота нетронутыми. Отсутствие Карвахаля и Ле Нормана приведет к тому, что отточенный механизм де ла Фуэнте начнет давать сбои. Особенно тревожно за правый испанский фланг, где будет бушевать Мбаппе, а противостоять ему будет, скорее всего, возрастной Навас. Думаю, в предстоящем матче Килиану по силам забить второй мяч на турнире или из этой зоны ассистировать партнерам.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 2.20.

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